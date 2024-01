VIDEO | IT-Alert in Sicilia, “collasso diga”: ecco perché i cellulari hanno squillato

Nuova sperimentazione contro le calamità naturali in Sicilia da parte della Protezione civile.

IT-Alert, alle ore 12 in Sicilia i cittadini hanno sentito suonare e vibrare il proprio telefono e sullo schermo hanno visualizzato un messaggio di allarme da parte della Protezione Civile. Niente di grave, solo un test di prova del sistema testato per la sicurezza collettiva.

Test “Collasso grandi dighe“: questo il nome dell’operazione, che ha interessato – nella giornata di oggi, 26 gennaio – diversi Comuni della Sicilia orientale.

It-Alert: cos’è

Si tratta di un avviso in via di sperimentazione che in futuro potrà essere di prezioso aiuto in caso di calamità naturali. Il messaggio della Protezione civile – in italiano e in inglese – che appare contestualmente al suono di notifica sui cellulari è una simulazione e serve ad avvisare la popolazione di un eventuale disastro naturale.

Sicilia, i Comuni interessati dall’It-Alert del 26 gennaio

Il test IT-alert del 26 gennaio interesserà direttamente alcuni Comuni della nella Sicilia orientale: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Centuripe, Cesarò, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Randazzo, San Teodoro, Troina. Non si esclude che il messaggio venga ricevuto anche da chi si trova in altri territori nelle province del Catanese, del Messinese e dell´Ennese.

La simulazione ipotizza il collasso della diga Ancipa, che si trova ad alta quota nel territorio di Troina, in provincia di Enna. Un evento di questa natura causerebbe lo sversamento di una notevole massa d’acqua sul fiume Simeto.

Il messaggio e il test

“TEST TEST – Questo è il MESSAGGIO DI TEST It-Alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it – TEST TEST”. Questo il messaggio apparso alle ore 12 sui cellulari in diverse aree della Sicilia.p

Per migliorare il sistema IT-alert, la Protezione civile invita a compilare – in forma totalmente anonima – un questionario per “raccogliere, su base volontaria, i feedback di coloro che sono stati coinvolti nei test”. Per accedervi, ci si può collegare a questo link

Il test precedente

Il precedente test It-Alert in Sicilia è stato lo scorso 5 luglio. “Questo è un messaggio di TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza”, il messaggio apparso sui cellulari situati nell’Isola.

Fonte immagine: locandina del Dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana