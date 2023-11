Nuovo naufragio a Lampedusa, imbarcazione cede durante trasbordo: morta una donna

Ennesima tragedia del mare a Lampedusa, la donna è stata recuperata dalle acque ormai priva di vita. Secondo decesso in poche ore.

Nuovo naufragio nelle acque dell’isola di Lampedusa, dopo quello che nemmeno 48 ore fa è costato la vita a una bambina di 2 anni. Nella serata di ieri, martedì 21 novembre, una piccola imbarcazione è affondata a circa 28 miglia dalla costa, con una donna di 26 anni originaria della Costa d’Avorio che ha perso la vita.

La ricostruzione della tragedia

Sono 46, invece, i superstiti soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. Secondo la ricostruzione dei fatti, il piccolo barchino non avrebbe più retto proprio nel momento in cui si stava effettuando il trasbordo dei migranti sulla motovedetta.

In mare sono finiti tutti i soggetti che si trovavano a bordo. La donna è rimasta in acqua per pochi minuti, ma sarebbe stata recuperata ormai priva di vita. Al momento non si segnalerebbero dispersi.

Secondo una prima ricostruzione, l’imbarcazione sarebbe partita lunedì sera dalla località di Sfax, in Tunisia.Risultano dispersi, invece, gli otto migranti che mancherebbero all’appello dopo il naufragio di domenica sera. Tra questi, mancherebbero anche due minorenni.