Lancia benzina contro ex compagna e cerca di darle fuoco, fermato 39enne

Un uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato, dopo l’indagine coordinata dalla procura di Roma, con l’accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di dar fuoco alla ex compagna. I fatti risalgono al 24 maggio scorso quando una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi, è stata aggredita in strada, in Via di Selva Nera, dal suo ex compagno, un connazionale di 39 anni, con il quale aveva da poco interrotto la relazione a causa di ripetuti maltrattamenti che era costretta a subire da quando avevano iniziato a convivere. L’uomo, appostato dietro una siepe, quando l’ha vista passare le ha gettato addosso del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, provando a darle fuoco con dei fiammiferi. E’ stato provvidenziale l’intervento di un passante che, vista la scena mentre passava in auto, è intervenuto in soccorso della donna, mentre l’aggressore è fuggito a piedi.

Le attività effettuate dalla IV Sezione della Squadra Mobile, specializzata nel contrasto dei reati di violenza di genere, hanno ricostruito la dinamica del tentato omicidio e gli atti di violenza fisica, psicologica e morale che la vittima aveva subito: il pubblico ministero che ha assunto la direzione delle indagini ha disposto il fermo di indiziato di delitto, e l’uomo è stato rintracciato dagli investigatori a Salerno, dove aveva trovato rifugio dopo la fuga, tentando sino all’ultimo di sottrarsi alla cattura. Il fermo è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

Inoltre il 6 giugno la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 37 anni, accusato di atti persecutori e lesioni alla compagna: per gelosia e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con gravi violenze fisiche e verbali aveva minacciato la donna per evitare che interrompesse la relazione. A seguito dell’ennesima aggressione, avvenuta in strada in pieno giorno, gli investigatori hanno raccolto la denuncia della donna. L’indagato, uscito dal carcere lo scorso anno dopo aver scontato una condanna per omicidio, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile e, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato in carcere a disposizione della magistratura.