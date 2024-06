Lavoro con Alleanza Assicurazioni, anche in Sicilia: requisiti e come diventare consulente

Un lavoro con formazione e importanti possibilità di crescita professionale: ecco come candidarsi.

Alleanza Assicurazioni offre interessanti opportunità di lavoro, anche (ma non solo) in Sicilia, soprattutto agli aspiranti consulenti finanziari.

Ecco i requisiti per accedere alla posizione e le posizioni aperte dall’azienda a giugno 2024.

Lavoro con Alleanza Assicurazioni, profilo consulente

Alleanza Assicurazioni seleziona Consulenti Assicurativi – Finanziari per la propria rete commerciale, con l’assegnazione di un portfolio clienti per lo svolgimento di attività di consulenza nelle linee di bisogno finanziario-assicurativo. Perché candidarsi? L’azienda offre una serie di buoni motivi per diventare consulenti con loro:

Formazione costante , che permette ai propri lavoratori di diventare professionisti a tutto tondo del settore assicurativo;

, che permette ai propri lavoratori di diventare professionisti a tutto tondo del settore assicurativo; Inserimento in una realtà con sedi su tutto il territorio nazionale e in costante crescita;

e in costante crescita; Possibilità di entrare in un team che costituisce la rete digitale più grande d’Europa nel campo assicurativo;

che costituisce la rete digitale più grande d’Europa nel campo assicurativo; Autonomia nella gestione del lavoro;

nella gestione del lavoro; Possibilità di aiutare i clienti a realizzare progetti di vita.

Le offerte di lavoro con Alleanza Assicurazioni

In questo momento (22 giugno 2024) l’azienda ha 49 offerte di lavoro attive (fonte Indeed). In Sicilia sono attive selezioni per consulenti finanziari per le sedi di: Bagheria, San Giovanni Gemini, Sciacca e Licata. Tuttavia, la possibilità di candidature spontanee è sempre aperta.

Requisiti

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Alleanza Assicurazioni sono richiesti i seguenti requisiti:

Diploma (obbligatorio) o Laurea;

Buone doti relazionali e comunicative, capacità organizzative.

Si tratta di un lavoro con contratto a partita iva.

Come fare domanda e la selezione

Per candidarsi alle offerte di lavoro di Alleanza Assicurazioni ci sono diverse opzioni:

Candidatura tramite Indeed o portali del lavoro;

Candidatura direttamente sulla pagina Recruiting del sito ufficiale dell’azienda.

L’offerta prevede:

Portafoglio clienti Collaborazione in P. IVA;

Percorso di professionalizzazione (propedeutico all’iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi);

Retribuzione a provvigioni;

Bonus trimestrali (al raggiungimento di obiettivi trimestrali).

La selezione prevede un assessment di ingresso, 2 colloqui, una presentazione aziendale e un incontro di valutazione team.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio