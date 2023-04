Lavoro, Deliveroo cerca personale: ecco come candidarsi

I requisiti variano in base al ruolo scelto dal candidato. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati

Nuove opportunità di lavoro con Deliveroo. La compagnia di consegna di cibo in rete famosa in tutto il mondo, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nello staff.

Le figure richieste

Sono numerose le opportunità che Deliveroo propone ai candidati, in svariati settori, non solo per quel che riguarda le consegne a domicilio del cibo ordinato in rete. Ecco alcuni profili: Account Manager, Head of Grocery, Key Account Manager. Le sedi, i requsiti ed il tipo di contratto varia in base alla figura richiesta.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Deliveroo

La società Deliveroo, con sede a Londra, è stata fondata nel 2013. La società guadagna addebitando una commissione ai ristoranti e addebitando ai clienti una commissione per ordine. Opera in oltrte 500 città in Regno Unito, Olanda, Francia, Germania, Belgio, Irlanda, Spagna, Italia, Australia, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Hong Kong. Gli ordini vengono effettuati tramite l’applicazione o tramite il sito e successivamente i rider (fattorini) trasportano il cibo dal ristorante fino all’indirizzo indicato dal cliente. In Italia Deliveroo è attiva dal 1º novembre 2015, data in cui ha effettuato il suo primo ordine a Milano. L’azienda è oggi attiva in più di 200 città italiane e collabora con più di 12000 ristoranti sul territorio, da grandi catene come McDonald’s, Starbucks e Burger King a ristoranti indipendenti.