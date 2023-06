Lavoro, Iliad cerca personale: i requisiti e come candidarsi

Ecco le figure richieste, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità da Iliad. La compagnia telefonica, da alcuni anni presente sul territorio nazionale, seleziona alcune figure professionali da inserire nelle varie sedi. La selezione è aperta a diplomati e laureati. E’ possibile inviare la candidatura spontanea.

Le figure richieste

Le figure che Iliad ricerca sono in alcuni settori, tra i quali Ingegneria, ICT e Sistemi informativi, Amministrazione, Customer Care, Marketing & Communication, Project Management e Commerciale. Ecco alcuni profili richiesti. Sales Power Account: si occuperà gestire il portfolio dei punti vendita assegnati nel territorio di riferimento e le relazioni con i relativi area manager, affiancandoli per garantire il raggiungimento dei target di vendita mensili. Store Manager: dovrà seguire gli utenti, supportandoli nelle loro esigenze con soluzioni che ne garantiscano sempre la piena e completa soddisfazione, raccontare i valori dell’Azienda, illustrando la ricchezza dei nostri servizi di telefonia mobile e fissa, trasferire agli utenti tutte le informazioni sui servizi in modo semplice ed efficace, rendendo anche gli aspetti più tecnici alla portata di tutti, diffondere l’entusiasmo nei confronti del brand.

I requisiti

I principali requisiti richiesti sono conoscenza del pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese, interesse ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni, esperienza pregressa nella gestione di un team.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Iliad

Iliad è un operatore di telefonia mobile, attivo in Italia dal 2018 e fa parte del Gruppo Iliad, tra i principali operatori internazionali attivi nelle telecomunicazioni. In Italia l’azienda ha sedi principali a Roma e Milano, con 11 uffici e oltre 20 store sul territorio nazionale con oltre 600 dipendenti.