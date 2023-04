Lavoro, Zara cerca addetti alle vendita: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel gruppo Zara. La catena di negozi di abbigliamento, presente in Italia con numerosi store, selezione alcune figure da inserire in organico. Tra i profili richiesti l’Addetto/a alla vendita. La selezione è aperta a diplomati.

Le figure richieste

Oltre al ruolo di Addetto/a alla vendita, Zara ricerca altre figure professionali. Eccone alcune: Allestimento vetrine, direttore di negozi, commessi/e.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Zara

Zara è un’azienda di moda spagnola del gruppo Inditex. Il gruppo gestisce altri brand come Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. Presente in 88 Paesi in tutto il mondo con oltre 2.220 store di abbigliamento. Inditex conta oggi circa 300 punti vendita in Italia, di cui 88 a insegna Zara.