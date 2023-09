Le note di Bach incontrano i versi di Dante

Un'esperienza di danza contemporanea che si terrà al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, il 7 settembre a partire dalle ore 21:00

TRAPANI – Nell’ambito della settantacinquesima stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese la MoNo Dance Company presenta “Bach Incontra Dante”, un’esperienza di danza contemporanea che si terrà al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, domani sera a partire dalle ore 21:00. “Bach Incontra Dante” è il risultato della regia e coreografia di Damiano Artale e Monica Montanti e vedrà cinque danzatrici protagoniste – Anita Amoroso, Giorgia Bevilacqua, Alice Colombo, Giulia Castoro e Ylenia Fontana.

La colonna sonora di J. S. Bach e autori vari accompagnerà questo viaggio attraverso i tre regni ultraterreni di Dante Alighieri: inferno, un luogo di miseria morale in cui l’umanità è decaduta, privata della grazia divina, e le azioni umane sono illuminate dalle ombre dell’oscurità; Purgatorio, il regno di mezzo, dove l’anima può aspirare alla redenzione solo attraverso un cammino di espiazione e pentimento verso Dio; Paradiso, un mondo immateriale dove le anime contemplano la divinità di Dio e sono colme di grazia.

Lo spettacolo rivisita il testo dantesco in chiave contemporanea, esplorando i nuovi peccati e debolezze umane nella realtà moderna. “Bach Incontra Dante” è una profonda riflessione sull’idea del “rimedio” e la cura per il benessere personale attraverso il superamento delle paure e delle incertezze, un viaggio che inizia con il passaggio attraverso la “selva oscura” in ognuno di noi.