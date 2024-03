Levante, concerto annullato per un lutto: “Chiedo perdono”

Un collaboratore di Levante è prematuramente scomparso e la cantante ha annullato il concerto di Firenze previsto per oggi, lunedì 18 marzo.

Un collaboratore di Levante è prematuramente scomparso e la cantante ha annullato il concerto di Firenze previsto per oggi, lunedì 18 marzo, al Teatro Verdi con il tour Opera Futura. “Vi chiedo perdono. Non posso salire su questo palco oggi” scrive sui social l’artista. L’evento è stato rimandato a sabato 27 aprile. L’’improvvisa scomparsa di un membro dello staff tecnico ha stravolto tutto il team. “Vivo Concerti, Levante, il Management, la Band e tutta la squadra sono vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano” recita la nota degli organizzatori del live.

“Chiedo perdono, ci mancherà per sempre”

“Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze – si legge sulla storia a sfondo nero postata dalla sicula -. Vi chiedo perdono non posso salire su questo palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d’arte sta sentendo. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se n’è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre”.