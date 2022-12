Libri da leggere nel 2023: le novità da non perdere a gennaio

Il nuovo anno parte nel segno di tanti graditi ritorni sulle mensole delle librerie fisiche e digitali senza tralasciare gli esordi di tanti altri di cui sentiremo parlare in futuro

Nella lista dei buoni propositi per il 2023, non deve mancare tempo per la lettura così da essere dei neo-lettori o dei lettori ancora più appassionati.

Il nuovo anno parte nel segno di tanti graditi ritorni sulle mensole delle librerie fisiche e digitali senza tralasciare gli esordi di tanti altri di cui sentiremo parlare in futuro.

Dicono che per comprendere come andrà un nuovo anno, si debba fare attenzione a cosa accadrà nei primi mesi. Ebbene, editorialmente parlando, gennaio fa ben promettere per tutto il 2023.

Quali sono i nuovi libri da leggere a inizio 2023?

Il figlio del direttore – Piersandro Pallavicini

Michelangelo Borromeo ha i tratti dell’uomo incline alla solitudine, con una disposizione alla battuta e alla freddura, è stato compagno di una donna uscita slealmente dalla sua vita, è devoto alla sua Porsche 911 coupé, alle scarpe inglesi e agli abiti di sartoria, è diviso fra Pavia e la Costa Azzurra, fra le delizie del gourmet e la frenesia dei libri rari. Ed ecco che il Borromeo riceve una telefonata dal cellulare del padre (morto da due anni). Dal cellulare che chiama da una distanza che vuole essere misurata ai molesti residui di un passato non mai consumato si dipana una avventura che accende, negli immediati dintorni della vita del solitario Michelangelo, nuove balzane amicizie coltivate a Cap d’Antibes. Mondadori editore. Disponibile dal 24 gennaio 2023.

Il diacono King Kong – James McBride

Brooklyn, 1969. Il vecchio Sportcoat, goffo e irascibile diacono di una chiesa locale, è anche noto come King Kong, la speciale miscela alcolica dalla quale è ormai inseparabile. Un giorno si trascina attraverso il cortile del complesso di case popolari dove vive, tira fuori una calibro 38 dalla tasca e davanti a tutti, alla luce del sole, spara allo spacciatore più temuto, un ragazzino di nemmeno vent’anni. Tutti i membri della comunità hanno una propria versione da raccontare, mentre le loro esistenze si intrecciano l’una con l’altra nei modi più improbabili andando a formare un quadro vivace ed esilarante. Fazi Editore. Disponibile dal 17 gennaio 2023.

Il campo di Gosto – Anna Luisa Pignatelli

Ora che è anziano, le giornate di Gosto, scorrono l’una uguale all’altra nel podere immerso nella campagna ereditato anni prima. Con pazienza, cerca di rimettere in sesto il terreno di sua proprietà anche se i ricordi del passato spesso tornano a tormentarlo. Girando per il borgo, si riconosce nell’intraprendenza del meccanico Nuccio, rivede le promesse dell’amore nella giovane Stella e nutre tutta la sua diffidenza verso il Terzi, un vicino prepotente che ha sempre spadroneggiato nella zona e che non ha mai smesso di vessarlo. Quando Stella lascia improvvisamente il paese e sparisce senza fare ritorno, Gosto è convinto che le sia accaduto qualcosa e che la sua sparizione abbia a che fare con le occhiate piene di disprezzo e di odio che gli lancia il Terzi. Fazi editore. Disponibile dal 24 gennaio 2023.

Invecchiare al tempo della rete – Massimo Mantellini

Nel dicembre del 1968 Natalia Ginzburg scrisse un breve saggio intitolato La vecchiaia. Ginzburg, a quei tempi, aveva 52 anni e tutto il testo è attraversato da un doppio tono: quello profetico e quello legato all’accettazione dolorosa della propria decadenza connessa al tempo. Le parole della scrittrice rimangono parole del secolo scorso, fuori da qualsiasi schema digitale, e il digitale è invece la grammatica di questo tempo. Lette oggi restano intatte nella loro bellezza e profondità ma reclamano alcuni aggiustamenti e qualche nuova domanda. Come si diventa vecchi oggi? Nessuno è diventato vecchio su internet, almeno finora. Sono passati venticinque anni da quando tutto è cominciato e la rete ha avvolto le vite di molti. Einaudi Editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Un’ isola nel mare – Annika Thor

Estate del 1939. Due sorelline ebree austriache sono inviate dai genitori in Svezia, dove abiteranno presso due famiglie su un’isola al largo di Goteborg. Steffi e Nelli pensano di rimanere lontane per pochi mesi, ma con l’arrivo della guerra dovranno trovare un modo di costruire una nuova vita. Feltrinelli editore. Disponibile dal 13 gennaio 2023.

Requiem per un killer – Piero Colaprico

Marco Michele Sigieri, dopo anni di lavoro duro e talvolta sporco, è diventato un professionista stimato sia dalla questura, dove ha la sua scrivania, sia dai criminali, per conto dei quali uccide. I guai cominciano quando don Benigno gli commissiona l’omicidio di Gualtiero Dugnani, avvocato del clan caduto in disgrazia, esigendo per il traditore un’esecuzione che lo faccia ridere a crepapelle. E la goccia che fa traboccare il vaso gli piove addosso quando il padrino-padrone gli affida anche l’intimidazione di una top manager che oppone resistenza ai finanziamenti mafiosi: Emme-emme apparentemente esegue come sempre gli ordini, ma Mira, la sua vittima, è un osso duro, con cui si ritrova a stringere un legame ancora più pericoloso e a ipotizzare un personale piano di giustizia. Feltrinelli editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Mi limitavo ad amare te – Rosella Postorino

Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando che sua madre torni: da troppi giorni non viene, e lui non sa più nemmeno se è viva. Senza la madre il mondo svapora. Solo Nada lo calma, tenendolo per mano. Soltanto lei, con i suoi occhi celesti, è per Omar un desiderio. Ha undici anni, sulla fronte una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e un fratello, Ivo, grande abbastanza da essere arruolato. Nada e Omar sono bambini nella primavera del 1992, a Sarajevo. Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio un pullman li porta via contro la loro volontà. Feltrinelli editore. Disponibile dal 31 gennaio 2023.

In punta di penna – Yukio Mishima

Mishima Yukio sale in cattedra per dare consigli di scrittura, ma è solo un’espediente per farci gustare la storia di due coppie, una di adulti (o di non più giovani, come a loro piace sottolineare) e una di giovani destinati a innamorarsi. Ma l’amore segue vie complesse, e le pulsioni dei quattro si intrecceranno in un garbuglio reso ancora più intricato dal fatto che se è vero che la bellezza sfiorisce con l’età, è vero anche che l’orgoglio ha un andamento opposto, e nutre il gusto della macchinazione. Feltrinelli editore. Disponibile dal 31 gennaio 2023.

La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa – David Sassoli

Esistono tante idee di Europa. La raccolta dei discorsi di David Sassoli, dentro e fuori dalle istituzioni, ci indica una via: abbiamo bisogno di innovazione non solo nella tecnologia, ma nelle istituzioni, nelle politiche, nei nostri modi di agire e nei nostri stili di vita. Lo chiede la transizione ecologica. Dobbiamo ripristinare l’idea che l’Europa ci protegge: protegge i suoi confini, i suoi cittadini, agisce per la loro sicurezza, per il bene comune e per la sovranità di ciascuno dei suoi Stati membri. Ma l’Europa deve anche ritrovare l’orgoglio del suo modello democratico.

L’ultimo uomo bianco – Mohsin Hamid

Un mattino, Gregor Samsa, commesso viaggiatore, si sveglia da sogni inquieti e si ritrova trasformato in un immane insetto; anni dopo, Anders, personal trainer in un’anonima palestra di una città indefinita, si sveglia e scopre di essere diventato di un innegabile marrone scuro. L’incredulità presto cede il passo alla furia omicida: Anders si sente vittima di un crimine, si scaglia contro la propria immagine allo specchio, si rimette a letto sperando che quell’uomo scuro se ne vada. Oona, giovane insegnante di yoga, sta provando a prendersi cura di sua madre dopo la morte del fratello gemello; fra lei e Anders si è da poco riaccesa un’attrazione nata fra i banchi di scuola, ma quando Oona passa da lui dopo il lavoro, rimane di stucco di fronte all’uomo che le apre la porta, e sulle prime fatica a riconoscerlo. Einaudi editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

I miei giorni alla libreria della felicità – Cali Keys

Lucie ama leggere ed è sempre stata convinta che il libro giusto al momento giusto possa fare la differenza nella vita di ognuno. La sua vita procede tranquilla, fino a quando una tragedia indicibile si abbatte sulla sua famiglia. Per sfuggire al dolore immenso, Lucie lascia Parigi e si trasferisce a Saint-Malo, nella vecchia casa dei nonni. Vuole trasformare l’antico edificio in una libreria con caffetteria, che diventi un punto d’incontro per la comunità, e spera che essere circondata da nuove persone possa aiutarla ad affrontare la sofferenza. E così intorno alla grande casa cominciano a ruotare bizzarri personaggi, tutti in cerca di un nuovo inizio: Léonard, un ex bibliotecario vedovo e scontroso; Vivienne, una libraia che sta affrontando un momento difficile; e Camille, una giovane con problemi in famiglia. Newton Compton Editori. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Radio Magia – Valerio Aiolli

Troppo giovani per aver fatto il Sessantotto, troppo introversi per partecipare al Settantasette, Toppa, Caio, il Gipo e un pugno di altri adolescenti passano le serate fra lunghe camminate e piccoli teppismi, delle cui conseguenze faticano anche soltanto a rendersi conto. Fino al giorno in cui si mettono in testa di far nascere una radio nella cantina di Caputo, a cui da sempre viene riconosciuto un anomalo carisma fatto di spirito organizzativo, amore per la precisione e misteriose fragilità. La mancanza di fondi e di qualsiasi competenza tecnica non frenano il loro contagioso entusiasmo. Dentro e fuori le mura di quella vecchia cantina di Caputo, il futuro risplende come una promessa. Minimum fax. Disponibile dal 20 gennaio 2023.

Il coraggio verrà – Sara Poma

Sara Poma ricostruisce e racconta la storia di Maria Silvia Spolato, a partire dall’infanzia a Padova, i legami familiari, il primo amore di cui resta traccia in alcune poesie, la laurea in matematica, la carriera da insegnante e le discriminazioni subite a scuola, gli anni vissuti come clochard, senza mai smettere di amare i libri, i numeri e la musica, l’incontro tardivo con persone che hanno saputo volerle bene. Ma cercando i segni dell’esistenza di Spolato, Poma ripercorre anche la propria vita, mettendosi a confronto come davanti a uno specchio ineguale, ricordando i primi turbamenti e la scoperta della propria omosessualità, ripensando a gioie e rimpianti, provando gratitudine se, grazie alla forza di Spolato, alla sua dolente speranza, per lei era stato tutto più facile e forse lo sarà ancora di più per chi sarà giovane domani. HarperCollins Italia. Disponibile dal 13 gennaio 2023.

Con i denti – Kristen Arnett

Sammie Lucas ama suo figlio, certo che lo ama. Ma non lo capisce, in qualche modo lo teme. Samson è un bambino sempre imbronciato, che si oppone ostinato a qualunque tentativo della madre di cercare la sua complicità, di approfondire il loro legame. Incerta riguardo ai propri sentimenti, consapevole di non essere in alcun modo ricambiata, Sammie fa comunque del suo meglio per portare avanti le cure materne ma, al contempo, non riesce a evitare di accumulare risentimento nei confronti di Monika, la donna forte che ha sposato e che è sempre più assente dal loro ménage. E mentre Samson cresce, passando dall’essere un bambino scorbutico a un teenager spietato, la vita di Sammie comincia a indulgere in comportamenti sempre più disordinati, e la sua determinazione a creare una perfetta famiglia arcobaleno si sfalda. Bollati Boringhieri. Disponibile dal 6 gennaio 2023.

Il trattamento del silenzio – Gian Andrea Cerone

Milano, mese di novembre. Le donne e gli uomini dell’Unità di Analisi del Crimine Violento stanno affrontando giorni difficili: una serie di omicidi sta sconvolgendo la città e la caccia ai colpevoli trascina i protagonisti della squadra in un vortice di sangue e violenza. In una Milano fredda e dove dilaga la corruzione, le vicende personali del commissario Mandelli e dell’ispettore Casalegno si intrecciano con le indagini della squadra della UACV a cui partecipano, per l’occasione, anche un’energica poliziotta valtellinese e un esperto maggiore dei carabinieri proveniente dalla Costiera Amalfitana. Guanda editore. Disponibile dal 31 gennaio 2023.

L’ ultima innocenza – Emiliano Morreale

A raccontare è un appassionato frequentatore di sale d’essai periferiche e leggendarie come il Cinema Lubitsch di Palermo, poi archivista in una smisurata cineteca di Roma, e ancora studioso e professore in piccole sedi universitarie di provincia. In questo suo girovagare si imbatte quasi per caso in una serie di storie che attraversano il ventesimo secolo, in uomini e donne che inseguono desideri e visioni di celluloide. Sono vicende crudamente vere ma più che inverosimili, e in ognuna si cerca di salvare qualcosa: se stessi, i propri cari, l’amore, la dignità, rincorrendo una redenzione impossibile. Tutti i protagonisti, in un modo o nell’altro, si accorgono che la bellezza, o la fama, non potranno riscattare né loro né il mondo. Sellerio editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

La gioia avvenire – Stella Poli

Forse le storie non andrebbero mai raccontate, si trova a pensare Sara, psicoterapeuta trentenne, seduta nello studio di un giovane avvocato. per raccontare all’avvocato una storia, quella della sua paziente Nadia che aveva quattordici anni quando la sua storia si è inceppata. Un giorno un quarantenne sposato, amico del padre, ha cominciato a corteggiarla. Quando ha capito, era troppo tardi. Ci sono voluti mesi, poi, prima che trovasse la forza di sottrarsi. E ci è voluto molto più tempo prima che fosse davvero pronta per denunciare. Ecco perché la sua psicoterapeuta oggi è qui, in uno studio prestigioso nel centro di Milano: vuole un parere legale. Mondadori editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

La libreria dei gatti neri – Piergiorgio Pulixi

Grande appassionato di gialli, Marzio Montecristo ha aperto da qualche anno nel centro di Cagliari una piccola libreria specializzata in romanzi polizieschi. Il nome della libreria, Les Chats Noirs, è un omaggio ai due gatti neri che un giorno si sono presentati in negozio e non se ne sono più andati, da lui soprannominati Miss Marple e Poirot. Nonostante il brutto carattere del proprietario, la libreria è molto frequentata, ed è Patricia, la giovane collaboratrice di Montecristo, di origini eritree, a salvare i clienti dalle sfuriate del titolare. La libreria ha anche un gruppo di lettura, “gli investigatori del martedì”, un manipolo di super esperti di gialli che si riuniscono dopo la chiusura per discettare del romanzo della settimana. È una banda mal assembrata ma molto unita, di cui Marzio è diventato l’anima, suo malgrado. Un anno prima il gruppo si è dimostrato capace di aiutare una vecchia amica di Montecristo a risolvere un vero caso da tutti considerato senza speranza. Ora la sovrintendente Angela Dimase torna a chiedere la loro collaborazione per un’indagine che le sta togliendo il sonno. Marsilio editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio) – Vittorino Andreoli

L’ultimo capitolo della nostra esistenza, come l’ultimo capitolo di un libro, è spesso anche il più interessante. E per spiegarlo Vittorino Andreoli utilizza una lettera diretta e appassionata. Una lettera che accompagna a prendere consapevolezza del proprio corpo e della propria mente, scoprendo le funzioni e le possibilità della senectus, come la chiamavano elegantemente i latini. Solferino editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Voltare pagina. Dieci libri per sopravvivere all’amore – Ester Viola

Curare le pene d’amore coi libri si può, ma bisogna saper leggere. C’è una storia giusta per ogni struggimento del cuore, il romanzo perfetto per voltare pagina: è cosí che la penna sulfurea di Ester Viola diventa un balsamo per lenire le ferite. Anna Karenina, Nick Hornby, L’amica geniale, Sally Rooney, Domenico Starnone, Frammenti di un discorso amoroso: nelle loro pagine ogni innamorato tradito, geloso o non corrisposto potrà trovare risposte impreviste alle sue domande impossibili. Dieci racconti irresistibili, un manuale di self-help letterario, una microterapia per cuori infranti. Einaudi editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Ti penso (ancora) – Mattia Ollerongis

L’amore confonde, illude, manipola, ferisce, delude. Ma quando è vero, è per sempre. E Matteo lo sa bene. Sono passati mesi da quando lui e Greta si sono lasciati, ma è come se fosse successo ieri. I ricordi sono stipati in scatole in attesa di essere portate via, tutto in casa è rimasto così come era prima che se ne andasse. Jessica, la migliore amica di una vita, che lo conosce come nessun altro, sa che è il momento di una svolta. E anche se lui non ci crede, nel giro di una notte tutto può cambiare. Un giorno, poi, quasi per caso, Matteo incontra Eleonora. Ed è come se si ritrovasse davanti a due porte, due strade, due opzioni. Sperling & Kupfer. Disponibile dal 17 gennaio 2023.

Se esiste un perdono – Fabiano Massimi

Un romanzo coinvolgente che racconta la storia vera, a lungo nascosta, di Nicholas Winton: l’inglese che salvava i bambini. È il 1938, il furore criminale nazista incombe sulla Cecoslovacchia e l’esercito tedesco è alle porte. Tra i ragazzini del ghetto c’è lei, la Bambina del Sale. Non si sa come si procuri la merce, ma lei ogni notte è lì, fino all’alba, quando poi scompare. Aiutare i bambini a fuggire è complicato e lo è a maggior ragione mettere in salvo la misteriosa Bambina del Sale, che sembra non voglia essere salvata. C’è tuttavia un uomo che fa di tutto per riuscire nell’impresa: prepara una lista di nomi, reperisce fondi e appoggi decisivi e organizza la partenza dei treni per il Regno Unito. A sostenerlo c’è la giovane Petra Linhart che si occupa della comunicazione, traducendo una lingua che Nicholas non conosce e guidandolo in una città piena di incognite. Longanesi editore. Disponibile dal 24 gennaio 2023.

Come petali nel vento – Hika Harada

Giappone. È la sera di Capodanno e le due sorelle Miho e Maho, ancora bambine, ricevono dalla nonna Kotoko la prima paghetta e un taccuino dove poter annotare tutte le spese che faranno con il denaro ricevuto. Miho spende subito il suo gruzzolo per acquistare oggetti inutili, mentre Maho compra un piccolo borsellino in cui custodire i soldi che riuscirà a guadagnare in futuro. Trascorrono vent’anni da quel giorno e le parole della nonna risuonano nella mente di Miho quando il fidanzato le dice che dopo il matrimonio vuole che lei smetta di lavorare. Non avendo risparmiato nulla nel corso degli anni, si rende conto che rischia di perdere completamente la sua autonomia. Sua sorella Maho invece è riuscita a mettere da parte una buona somma di denaro perché non ha mai smesso di scrivere su quel taccuino speciale che nella sua famiglia si tramanda di generazione in generazione. Garzanti editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

La portalettere – Francesca Giannone

Salento, giugno 1934. Nella piazza principale di Lizzanello, dove vivono poche migliaia di anime, si ferma un autobus da cui scende una coppia, Carlo e Anna. Trascorso un anno dal suo arrivo, Anna fa qualcosa di impensabile ed estremamente rivoluzionario: si iscrive al concorso per entrare alle Poste. Una postina donna non si è mai vista in paese, ma Anna sorprende tutti, vince il concorso e inizia a lavorare come “portalettere”. La notizia stravolge Lizzanello e fa storcere il naso a tutti quei pettegoli, uomini e donne, che dicono che Anna “non durerà”. Anna lavorerà invece per vent’anni consegnando lettere, cartoline e messaggi. Nord editore. Disponibile dal 6 gennaio 2023.

Fame d’aria – Daniele Mencarelli

Tra colline di pietra bianca e paesini arroccati, Pietro Borzacchi sta viaggiando con suo figlio Jacopo. Improvvisamente la sua auto si ferma in mezzo al nulla, ma ad aiutare padre e figlio arriva Oliviero, un meccanico alla guida del suo carro attrezzi. Oliviero li accompagna a Sant’Anna del Sanno, il paese più vicino, uno di quei tipici borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato. In attesa che l’auto venga riparata, Pietro e suo figlio vengono ospitati nella pensione del paese, gestita da Agata e dove lavora anche la giovane e cordiale Gaia. C’è però qualcosa che non va: Jacopo ha lo sguardo perso nel vuoto e continua a sfregare con la sua mano sinistra la gamba dei pantaloni. Jacopo è autistico e suo padre Pietro sta vivendo un inferno: con un figlio malato e un solo reddito la vita è impossibile. L’incontro con Agata, Gaia e Oliviero aiuteranno Pietro a riscoprire alcuni piccoli piaceri della vita, a chiacchierare sorridendo, a osservare serenamente la vita delle altre persone e a ritrovare, forse, quella pace e umanità che sta perdendo. Mondadori editore. Disponibile dal 17 gennaio 2023.

Spare. Il minore – Prince Harry

Finalmente Harry racconta la sua storia. Con la sua cruda e implacabile onestà, il libro è una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto. Mondadori editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Codice 612. Chi ha ucciso il Piccolo Principe? – Michel Bussi

Andie, giovane detective appassionata del Piccolo Principe, e Neven, ex aviatore e meccanico di aeroplani, che del famoso libro sa poco o niente, incaricati da un eccentrico miliardario, percorreranno insieme il mondo alla ricerca di indizi confrontandosi con i membri dell’occulto Club 612, un’associazione segreta che raduna i massimi esperti del Piccolo Principe. Il loro avventuroso viaggio, in cui non mancano la volpe, la rosa e il serpente, è analogo a quello del Piccolo Principe, con la differenza che i nostri eroi si spostano da un’isola all’altra. E/O Editore. Disponibile dall’11 gennaio 2023.

La presidente – Alicia Giménez-Bartlett

Vita Castellá giace cadavere nella stanza di un lussuoso albergo di Madrid, avvelenata con un caffè al cianuro. È stata la presidente della Comunità Valenciana. Della sua morte, le autorità, il capo della polizia, il ministro, vogliono far passare una versione ufficiale meno compromettente. L’inchiesta di polizia è però inevitabile. L’idea brillante è di affidarla a degli investigatori inesperti e malleabili. Come Berta e Marta, due sorelle giovanissime appena uscite dall’Accademia di Polizia. Diverse l’una dall’altra come due fiocchi di neve, sono acute, ambiziose e sono donne, cioè con una emergente avversione per i maschi al potere. Poteri e misteri, false apparenze, vendette e rancori, altri spietati omicidi debbono svelare a poco a poco, anche con l’aiuto dell’affezionato addetto stampa della presidente. Sellerio Editore. Disponibile dal 10 gennaio 2023.

Sandy Sciuto