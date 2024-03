Lotto, gioca un euro e ne vince oltre 62.000: il colpo a Palermo

Oltre al capoluogo siciliano, anche Catania e la provincia di Messina tra le più fortunate nel Paese

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agimeg, a Palermo è stata registrata una grande vincita con il Lotto. Come spiegato, infatti, una persona del capoluogo siciliano ha vinto ben 62.250 euro giocando solamente un euro.

Tra le città più fortunate dall’ultimo giro di estrazioni di Lotto e 10eLotto anche Catania e Patti (Messina) in cui è stato centrato rispettivamente un ‘8’ da 10.000 euro e un ‘7’ da 15.000 euro.

Palermo, vinti oltre 62.000 euro al Lotto

Palermo tra le città più fortunate d’Italia all’ultimo giro di estrazioni di Lotto e 10eLotto. Come riportato dall’agenzia di stampa Agimeg, infatti, una persona ha vinto 62.250 euro nel capoluogo siciliano. Il tutto, centrando una quaterna a fronte di una spesa di solamente un euro.

Lotto, vittorie anche a Catania e Patti

Otre Palermo, in Sicilia si registrano diverse vincite dopo le ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto. A Patti, in provincia di Messina, è stato centrato un ‘7’ da 15.000 euro. A Catania, invece, un ‘8’ da 10.000 euro.

Lotto, come funziona il gioco

Il gioco del Lotto prevede l’estrazione di 5 numeri vincenti, compresi tra 1 e 90, in 10 ruote più la nazionale. Il giocatore può decidere di giocare da 1 a 10 numeri per schedina pronosticando l’uscita di un numero (estratto) o aspirando a un ambo (2 numeri), un terno (3 numeri), una quaterna (4 numeri) o una cinquina (5 numeri). Le vincite, naturalmente, dipendono dal tipo di giocata e anche dalla cifra spesa, che può variare da pochi centesimi a diversi euro. Le estrazioni si svolgono, a partire dalle ore 20, il martedì, il giovedì, il venerdì (introdotta nel 2023 per gli alluvionati in l’Emilia Romagna e confermata nel 2024) e il sabato. Su QdS.it puoi seguire anche le estrazioni di Superenalotto e Million Day.

Immagine di repertorio