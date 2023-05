Lutto nel mondo della politica: morto Domenico “Mimmo” Sudano, zio di Valeria

L'ex parlamentare si è spento nelle scorse ore a Catania. Lombardo: "Un punto di riferimento politico e umano".

Morto a Catania l’ex politico Domenico Sudano, zio di Valeria Sudano. Aveva 82 anni e in passato aveva svolto diversi ruoli nella politica regionale e nazionale.

Morto Domenico Sudano, chi era

Ex vice sindaco del capoluogo etneo, parlamentare regionale e nazionale con l’Unione dei democratici cristiani, l’82enne siciliano aveva dedicato buona parte della propria vita all’attività politica.

In più, era lo zio di Valeria Sudano, leghista che recentemente si è candidata alla carica di sindaco di Catania per poi rinunciare e appoggiare Enrico Trantino.

Il cordoglio della politica

Diversi i messaggi di cordoglio per la recente scomparsa di Domenico Sudano.

“Ho appreso la notizia, tristissima, della scomparsa di Mimmo Sudano. Per oltre 40 anni è stato per me un punto di riferimento politico e umano. Era il capogruppo della Democrazia Cristiana al Consiglio Comunale di Catania quando nel 1980 fui eletto consigliere. Lo ricordo propositivo, paziente, generoso e leale. Da allora non sono mai mancati a tanti di noi i suoi consigli, le sue idee, il suo affetto”. Sono le parole dell’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo.

L’assessore Marco Falcone, commissario di “Forza Italia” per Catania e provincia, scrive in una nota: “Apprendiamo con tristezza della scomparsa del senatore Mimmo Sudano, figura di eccezionale spessore, per tanti decenni protagonista della politica catanese, siciliana e nazionale. Viene meno un politico e un uomo che si è dedicato con generosità e impegno alle istituzioni, guardando sempre al bene comune e alla crescita della collettività. Ai familiari e all’amica Valeria Sudano un grande abbraccio, porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Fonte immagine: Senato.it