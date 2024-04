Lutto a Vittoria, morto il consigliere comunale Giuseppe Cannizzo

Non ce l'ha fatta il consigliere comunale Giuseppe Cannizzo, ricoverato dal 13 aprile in rianimazione dopo una caduta da albero

Lutto a Vittoria. E’ morto il consigliere comunale Giuseppe Cannizzo, caduto lo scorso 13 aprile da un albero, mentre si trovava in campagna, in un podere poco distante dalla città. L’uomo era precipitato al suolo da un’altezza di alcuni metri, riportando gravi lesioni. Trasportato in ospedale a Vittoria e poi trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, era ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è morto. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Chi era Giuseppe Cannizzo

Cannizzo era un medico di famiglia e da qualche settimana era andato in pensione. Era stato eletto nell’ottobre 2021 nella lista civica “Aiello sindaco”. Poco dopo si era dichiarato indipendente e di recente aveva aderito al movimento politico “Territorio” insieme al consigliere comunale Giovanna Biondo, rimanendo nella maggioranza che sostiene l’attuale sindaco Francesco Aiello. È stato consigliere comunale anche in precedenti legislature. In consiglio comunale, al suo posto, subentrerà Giannella labichella, prima dei non eletti nella lista “Aiello sindaco”.

