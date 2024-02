Tragedia a Borgo Vecchio, malore fatale a bordo della Vespa: morto 52enne

L'uomo si sarebbe accasciato in strada: inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia a Borgo Vecchio a Palermo, dove un uomo è morto in seguito a un malore fatale mentre si trovava in via Dello Speziale a bordo di una Vespa.

Nulla da fare per la vittima, un muratore 52enne.

Malore a Borgo Vecchio, morto 52enne

L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, il 52enne si trovava a bordo di una Vespa lungo via dello Speziale e improvvisamente si sarebbe accasciato in seguito a un malessere. Nonostante i soccorsi dei testimoni prima e dei sanitari del 118 dopo, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Una lunga serie di tragedie in pochi giorni

Un malore improvviso sarebbe anche all’origine del tragico incidente che ha portato alla morte di un uomo di 72 anni a Francofonte, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso il controllo dell’auto a causa del malore e si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura. Il medico legale ha disposto l’autopsia per chiarire le esatte circostanze del decesso.

Lo scorso 2 febbraio, un altro malore ha portato alla morte di 53enne che si era recato nella casa di cura Orestano di via Pietro D’Asaro per dei controlli. Vani, anche in questo caso, i tentativi di soccorso.

Si è conclusa meglio, invece, una terza vicenda: negli scorsi giorni, i sanitari del 118 hanno soccorso un uomo colto da malessere lungo via Vittorio Emanuele a Catania, salvandolo e trasferendolo in ospedale per le cure del caso. Pare che, fortunatamente, il malcapitato non sia deceduto.

Immagine di repertorio