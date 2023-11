Una siciliana alla maratona di New York, il sogno di Marinella Barbagallo è realtà

Da Canicattini Bagni alla Grande Mela per realizzare un sogno: l'atleta siciliana ottiene un grande risultato a New York.

Si chiama Marinella Barbagallo, è originaria di Canicattini Bagni (Siracusa) e ha appena coronato il sogno: essere l’unica giovane siciliana a prendere parte alla maratona di New York.

Un sogno che si realizza per l’atleta, innamorata della corsa e tesserata con l’ASD Placeolum.

Marinella Barbagallo, una siciliana alla maratona di New York

Domenica 5 novembre 2023, Marinella è stata tra i 55mila partecipanti della 52esima edizione della Maratona di New York.

Marinella Barbagallo, tesserata con l’ASD Placeolum, è partita da Staten Island, all’ombra del ponte Verrazzano, con il pettorale 10237 e ha attraversato le strade della grande Mela, da Brooklyn al Queens, da Manhattan al Bronx, fino ad arrivare, dopo i canonici 42,195 chilometri del percorso, a Central Park. L’atleta è riuscita a completare la maratona con un tempo straordinario di 3 ore 22’ 00’’, arrivando 14esima su 2248 partecipanti di categoria.

Sindaco Amenta: “Complimenti”

A congratularsi con la Marinella Barbagallo per il risultato raggiunto con la sua nuova avventura sono stati il sindaco Paolo Amenta, a nome di tutta la comunità, l’assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, i colleghi di Giunta e la presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo a nome di tutto il Consiglio.

“Complimenti vivissimi a Marinella Barbagallo, atleta di grande talento e successo, per questa nuova impresa nella corsa più famosa e prestigiosa al mondo – ha detto il sindaco Paolo Amenta – Un impegno che come sempre Marinella ha affrontato con grande passione e orgoglio, portando a New York il nome di Canicattini Bagni. A lei le congratulazioni di tutta la comunità canicattinese”.

Fonte foto: Facebook – Comune di Canicattini Bagni