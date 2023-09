Matteo Messina Denaro, oggi l’autopsia. Domani la tumulazione della salma

Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro. Domani avverrà la tumulazione della salma a Castelvetrano.

Sarà effettuata questa mattina l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro, l’ex superlatitante morto durante la notte di lunedì 25 settembre all’ospedale dell’Aquila a causa del tumore al colon che lo affliggeva da anni.

La famiglia del boss non ha provveduto a nominare un proprio consulente, pertanto l’esame autoptico verrà svolto alla presenza dell’esperto nominato dalla Procura dell’Aquila.

Matteo Messina Denaro, no al funerale religioso

Successivamente, la salma di Messina Denaro verrà riconsegnata ai parenti per il trasferimento a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove verrà sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero della località siciliana.

Non verrà effettuato il rito del funerale religioso, così come voluto dall’ex latitante nelle sue memorie e parimenti alla disposizione della Questura di Trapani, che vieterà l’ultimo saluto al boss per motivi di ordine pubblico.

Con molta probabilità Matteo Messina Denaro verrà tumulato all’alba di domani, mercoledì 27 settembre, in presenza dei familiari.