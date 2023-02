Medico finisce turno in ospedale e trova auto danneggiata, si indaga ad Agrigento

Brutta sorpresa per un medico dell'ospedale di Agrigento che a fine turno ha trovato la propria auto danneggiata.

Continuano le intimidazioni ai danni dei medici in Sicilia. L’ennesimo caso di violenza arriva da Agrigento, dove un professionista in servizio all’ospedale “San Giovanni di Dio” ha ritrovato danneggiata la propria auto che si trovava parcheggiata all’interno del nosocomio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il danneggiamento sarebbe avvenuto domenica scorsa. Il medico avrebbe scoperto l’accaduto al termine del proprio turno di lavoro.

Auto medico danneggiata, si cercano gli autori

Una fiancata del mezzo sarebbe stata infatti sfregiata da ignoti, i quali avrebbero utilizzato un oggetto appuntito. Il medico ha provveduto a presentare denuncia alle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.

Sempre all’ospedale di Agrigento, recentemente, un 27enne originario di Raffadali e in stato di alterazione alcolica ha aggredito i sanitari e i carabinieri che erano intervenuti per sedare gli animi. La causa della violenza, in quel caso, sarebbe da ricondurre all’intervento non gradito da parte del personale sanitario.