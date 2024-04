Messina, a luglio il concerto di Marracash allo stadio San Filippo

Il rapper è pronto per una nuova sfida dopo l'enorme successo dei suoi ultimi due album

È l’artista delle sfide, l’artista dei record, l’artista che ama porsi obiettivi sempre nuovi e che, puntualmente, conquistano pubblico e critica con un successo senza precedenti. Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, adesso è pronto a segnare un nuovo grande primato: arriva MARRA STADI 2025 e Marracash sarà il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani.

Anche Messina si prepara ad accogliere una tappa immancabile di questo viaggio, l’unica in Sicilia, il 5 luglio 2025, allo stadio San Filippo – Franco Scoglio. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal sindaco Federico Basile e il supporto dell’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini affidato a Massimo Finocchiaro.

Messina, il sindaco Basile: “Concerto di Marracash una soddisfazione per l’Amministrazione”

“L’annuncio del concerto di Marracash a Messina il 5 luglio 2025 è motivo di soddisfazione per questa Amministrazione, che nei mesi scorsi ha già reso noto le date degli eventi che vedranno l’esibizione in riva allo Stretto di grandi nomi della musica italiana per questa estate 2024. Ciò significa non fermarsi al presente, ma continuare a programmare per il futuro con l’impegno e la volontà di fare e di offrire eventi concertistici, sportivi e culturali alla cittadinanza e agli spettatori provenienti da fuori Città, volti a favorire anche la crescita sociale e l’aggregazione, ai quali si accompagna lo sviluppo dell’economia locale e la promozione turistica del nostro territorio per consolidare il brand Messina Città della Musica e degli Eventi”, così commentano il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro.

Quella appena annunciata per il prossimo anno sarà una tournée mai vista prima, con cui verrà scritta un’altra pagina di storia del rap e che vedrà Marracash calcare di diritto finalmente i palchi dei luoghi più ambiti della musica live. Lo aveva promesso e la promessa è stata mantenuta, ora non resta che prepararsi a uno show che sta già entrando a gamba tesa tra quelli più attesi del 2025.

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 13 certificazioni platino – 6 per “Noi, Loro, Gli Altri” e 7 per “Persona” – e 4 miliardi di stream. Al successo discografico si aggiungono un tour che nel 2022 ha registrato un totale di 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor nei palasport, tutte sold out -, la vittoria della Targa Tenco 2022 con “Noi, Loro, Gli Altri” per la categoria miglior disco in assoluto e la creazione del primo festival rap italiano, il Marrageddon, che l’anno scorso ha riunito 140.000 fan in due capitali dell’urban italiano, Milano e Napoli.

