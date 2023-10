Messina: badante ruba bancomat ad anziana defunta e preleva oltre 2mila euro

Avrebbe rubato il bancomat dell'anziana defunta da cui lavorava come badante e avrebbe prelevato ben 2.450 euro.

Avrebbe rubato il bancomat dell’anziana defunta da cui lavorava come badante e, tra i mesi di settembre e ottobre, avrebbe prelevato ben 2.450 euro. I carabinieri della Stazione di Giardini Naxos, nel Messinese, hanno denunciato, in stato di libertà, una badante di 53anni per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. A presentare la denuncia era stata la figlia dell’anziana defunta che aveva notato l’assenza, fra le cose della madre, del bancomat. Le indagini hanno permesso di individuare lo sportello automatico dove erano stati effettuati i prelievi e attraverso le telecamere di risalire all’identità della donna.