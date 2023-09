Messina Denaro, boss in coma irreversibile: le ultime notizie

Gli aggiornamenti sulla situazione di salute del boss, sempre più grave e ricoverato in ospedale in coma irreversibile.

Matteo Messina Denaro vicino alla morte: secondo le ultime informazioni, il boss è in coma irreversibile anche se l’alimentazione artificiale non è stata ancora sospesa.

Dallo scorso 12 settembre, le cure del boss per il tumore erano state sospese (i medici hanno deciso, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, di proseguire solo con la terapia del dolore).

Matteo Messina Denaro in coma irreversibile, ultime notizie

Resta in coma irreversibile il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Fino a questo momento, come si apprende, i medici non hanno ancora sospeso l’alimentazione artificiale del capomafia ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Le condizioni del boss, che ha un tumore al colon al quarto stadio, erano peggiorate nei giorni scorsi da quando non è più riuscito ad alimentarsi autonomamente. La figlia del boss, Lorenza Alagna, che nei mesi scorsi ha chiesto e ottenuto di potere avere il cognome del padre, è L’Aquila in attesa di poterlo vedere.

La malattia e la fine della latitanza

Messina Denaro ha un tumore al colon arrivato ormai al quarto stadio ed è ricoverato all’ospedale San Salvatore a L’Aquila. La sua malattia è stata fondamentale per il blitz che ha portato al suo arresto dopo 30 anni di latitanza: il boss, al momento dell’operazione del Ros, infatti, si trovava nella clinica La Maddalena di Palermo per le cure oncologiche sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

Immagine di repertorio