Meteo, le previsioni per domani in Sicilia

Nella mattinata cielo prevalentemente sereno, con qualche nube in più nel pomeriggio: possibili precipitazioni, invece, nell'Ennese.

Il sole continuerà a splendere in gran parte della Sicilia: sono queste le previsioni meteo in vista di domani, giovedì 31 agosto.

Nella mattinata il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più nel pomeriggio: possibili precipitazioni, invece, potrebbero verificarsi nell’Ennese.

Le temperature in Sicilia per giovedì 31 agosto

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 23 °C – 29 °C, a Trapani 18 °C – 28 °C, a Palermo 22 °C – 28 °C, a Siracusa 21 °C – 29 °C e a Messina 20 °C – 29 °C. Seguono Ragusa con 17 °C – 28 °C, Agrigento con 19 °C – 30 °C, Enna con 14 °C – 25 °C e Caltanissetta con 17 °C – 29 °C.

La Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo, mentre per quanto riguarda il rischio incendi ha diramato un’allerta arancione in tutta l’Isola.