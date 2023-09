VIDEO | Torna il maltempo in Sicilia, l’acqua invade il Palermitano

Ore difficili a Palermo, dove forti temporali stanno causando disagi in tutta la città.

Palermo nella morsa del maltempo in questo martedì 26 settembre: a causa di un forte temporale, infatti, si registrano numerosi allagamenti e disagi per il traffico.

Tra le aree più colpite ci sono l’area dello Zen, dove diverse persone sarebbero rimaste bloccate con l’auto in mezzo a strade diventate praticamente come fiumi, e in via Ernesto Basile. Sono diversi i video che circolano sul web, che parlano di una vera e propria “emergenza”, legata anche al problema della manutenzione dei tombini.

Maltempo a Palermo, allagamenti e disagi

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono in azione per intervenire nei luoghi maggiormente colpiti dalle forti piogge delle ultime ore. Numerose le chiamate di soccorso giunte al 112 nelle scorse ore. Il maltempo non ha colpito solo Palermo, ma l’intera provincia. Lo scorso fine settimana, forti piogge hanno interessato in particolare l’area di Ficarazzi, con allagamenti ripresi in video diventati virali sui social in poche ore.

Si prevedono disagi per gli automobilisti e gli utenti della strada, ma anche per chi viaggia in aereo. La pagina “Sicilia in volo”, infatti, ha annunciato il dirottamento a Cagliari del volo Verona-Palermo di Ryanair a causa del maltempo.

Le previsioni

La situazione meteo, però, dovrebbe migliorare nei prossimi giorni nonostante l’instabilità continui a dominare. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana non prevede allerta meteo nel bollettino sul rischio idrico e idrogeologico per la giornata del 27 settembre, anche se rovesci e temporali potrebbero interessare la Sicilia centro-orientale.

Fonte foto e video: TikTok – palermo_emergency_58