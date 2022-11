Micol Incorvaia canta Faccetta nera al GF vip: adesso rischia la squalifica

Qualche giorno fa la modella e influencer ha violato il regolamento rivelando all'interno della casa informazioni apprese all'esterno, prima di entrare al GF vip

La modella influencer Micol Incorvaia, che pochi giorni fa ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, rischia già di essere mandata via. Sta facendo parecchio discutere infatti sui social il fatto che la giovane e bella 29enne, durante il “trucco e parrucco”, prima della trasmissione in prima serata del giovedì sera, abbia canticchiato la canzone Faccetta nera, simbolo della propaganda fascista.

Giusto un accenno, ma che non è passato inosservato ai telespettatori che seguono anche in streaming il programma. In tanti, adesso, chiedono che Micol Intravaia venga squalificata. La modella aveva già rischiato l’esclusione nei giorni scorsi. Entrata il 3 novembre scorso, dopo poche ore dal suo ingresso aveva rivelato a Giale De Donà, violando il regolamento, ciò che si dice fuori dalla casa di lei. Dopo questa nuova “mancanza” è probabile che la 29enne venga squalificata dal Grande Fratello.