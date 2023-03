Alla deriva nel Mediterraneo, 47 persone in pericolo in mare: l’allarme

Alarm Phone lancia un appello per un gruppo di migranti in fuga dalla Libia e a rischio nel Mediterraneo.

Alarm Phone ha lanciato l’allarme per 47 persone – migranti in fuga dalla Libia – in pericolo nel Mediterraneo centrale su un’imbarcazione alla deriva.

Ecco il tweet con la richiesta d’aiuto.

🆘! 47 lives at risk in the Central Med! Alarm Phone is contact with 47 people in a boat adrift who fled from #Libya. Weather is extremely dangerous and immediate rescue is needed!! pic.twitter.com/w45b5mIzdI — Alarm Phone (@alarm_phone) March 11, 2023

Migranti, 47 persone in pericolo nel Mediterraneo

“Alarm Phone è in contatto con 47 persone a bordo di un’imbarcazione alla deriva in fuga dalla Libia. Le condizioni meteo sono estremamente avverse: è necessario soccorrerli immediatamente”. Questo si legge nel tweet, ripostato anche da Mediterranea Saving Humans.

La questione migranti, dopo la strage di Cutro, è tornata in primo piano. Così come l’importanza dei soccorsi tempestivi in mare per evitare tragedie e rischi per uomini, donne e bambini di ogni età e nazionalità. Mentre si discute della possibilità di avviare un “112 del mare“, i drammi in mare purtroppo continuano.

Proprio ieri, Alarm Phone aveva lanciato un altro appello parlando di ben 500 migranti in pericolo nel Mediterraneo, al largo della Sicilia, e chiedendo l’intervento delle autorità internazionali per soccorrere le persone in mare.

Immagine di repertorio