Studentessa 21enne “quasi” violentata da due uomini

Una studentessa 21enne stava per essere violentata. A raccontare quanto accaduto la stessa protagonista della vicenda sul proprio profilo TikToK. I fatti sono avvenuti a Milano, in zona San Babila. La giovane ha rischiato di essere stuprata e rapinata. La ragazza stava tornando a casa e, in centro, tra piazza Tricolore e San Babila è stata avvicinata da due uomini intorno a mezzanotte e trenta. La 21enne è stata così inseguita ma fortunatamente si è messa in salvo grazie a un taxi che l’ha letteralmente salvata. I due hanno pure tentato di bloccarla. La studentessa ho sporto denuncia contro ignoti e ha annunciato di voler chiedere un incontro al sindaco Sala.