Modica, il cibo “sintetico” arriva in Consiglio comunale

MODICA (RG) – È partita la grande mobilitazione della Coldiretti contro il cibo sintetico, con il via alla raccolta di firme su tutto il territorio nazionale per “fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro dei nostri allevamenti e dell’intera filiera del cibo Made in Italy”.

Preoccupa molto, infatti, la diffusione del cibo sintetico, prodotto in laboratorio, che non salvaguarda l’ambiente perché comporta un maggior consumo di acqua ed energia rispetto agli attuali allevamenti e non rispetta le norme minime dell’agricoltura tradizionale.

La petizione potrà essere sottoscritta negli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e locale.

Anche in provincia ci si sta muovendo in tal senso e a Modica, in particolare, l’argomento sta per approdare anche in Consiglio comunale.

Tre consiglieri, Giovanni Alecci, Giorgio Civello e Angelo Spadaro hanno infatti presentato una mozione a sostegno delle iniziative della Coldiretti contro la produzione, la promozione e l’utilizzo del cibo sintetico.

“Esso favorisce solo le multinazionali che stanno investendo grosse somme a discapito dei nostri prodotti tipici tradizionali e dei nostri territori, distruggendo quel legame che ha sempre unito cibo, territorio e natura – hanno sottolineato i tre consiglieri comunali -. Abbiamo deciso di dare pieno sostegno alla petizione intrapresa dalla Coldiretti perché pensiamo sia di fondamentale rilevanza intervenire in difesa dei nostri settori di eccellenza”.

“Oggi l’agricoltura, la zootecnia e il settore agroalimentare rischiano di subire un duro colpo – hanno aggiunto – ed è nostro preciso dovere intervenire immediatamente. Gli investimenti nel campo del cibo sintetico stanno crescendo riguardo la carne, il latte, il pesce; tutto questo inoltre non può lasciare indifferenti se si parla di difesa della salute pubblica poiché non si ha certezza che i prodotti chimici utilizzati a tal fine non siano dannosi. La tutela della salute è prioritaria”.

“Siamo certi che il Consiglio Comunale, all’unanimità, approverà questa mozione per aderire alla petizione promossa dalla Coldiretti – hanno concluso – . Confidiamo nella sensibilità dei cittadini, affinché aderiscano a firmare la petizione per il no al cibo sintetico, perché solo unendo tutte le nostre forze contro le speculazioni delle multinazionali possiamo difendere e salvaguardare la nostra salute e la nostra agricoltura sana genuina e di alta qualità”.