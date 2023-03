Morì a 17 anni per avere curato la leucemia con vitamine: condannati i genitori

L'amara vicenda nel padovano: papà e mamma di Eleonora rifiutarono di sottoporre la figlia alla chemio

Confermata dalla Cassazione la pena a due anni per Lino e Rita Botter, i genitori padovani di Eleonora, la 17enne che morì di leucemia perchè i genitori si rifiutarono di sottoporla alla chemioterapia. Tutto questo quando per la ragazza la percentuale di guarigione sarebbe stata pari all’80%. La coppia, come riporta il Gazzettino, era stata imputata di omicidio colposo.

Seguaci del metodo Hamer

Un’amara vicenda che risale al 2015 ma che solo un anno dopo dall’esordio della malattia vide la ragazza sottoposta ad accertamenti clinici che confermarono il sospetto di leucemia linfoblastica acuta. I familiari però rifiutarono il protocollo medico tradizionale: Eleonora morì nell’agosto del 2016 senza terapia del dolore e con l’unico supporto della vitamina perchè i genitori erano seguaci del metodo Hamer, tanto da aver sottoposto la figlia esclusivamente a cicli di cortisone, agopuntura e vitamina.