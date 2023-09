Lutto nella cultura siciliana, morta la studiosa Angela Scandaliato: ecco chi era

Addio a una delle più autorevoli appassionate e studiose di ebraismo siciliano.

Nuovo lutto nella cultura siciliana: è morta Angela Scandaliato, una delle più autorevoli studiose della storia dell’ebraismo siciliano.

Tanti i messaggi di cordoglio per la donna, originaria di Sciacca (AG) professoressa di storia e filosofia nei licei e socia dell’AISG (Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo). Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “La donna ebrea siciliana nel Medioevo”, “L’ultimo canto di Ester: Donne ebree del Medioevo in Sicilia” e “Percorsi ebraici a Siracusa. Il mistero della chiesa che non fu mai sinagoga e della sinagoga trasformata in chiesa”.

Morta la studiosa Angela Scandaliato, il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. L’Istituto Siciliano di Studi Ebraici scrive: “Angela Scandaliato ci ha lasciati questa sera. Una delle studiose più autorevoli della storia dell’ebraismo siciliano, un’appassionata promotrice di cultura, un’amica. L’Istituto Siciliano di Studi Ebraici esprime il proprio profondo cordoglio e si stringe alla famiglia. Sia la sua anima legata al vincolo della vita”.

L’amico Calogero Brunetto scrive: “Poco fa ho appreso della scomparsa della prof.ssa Angela Scandaliato, grande ricercatrice e storica, figura di riferimento di molti storici dell’ambito saccense e oltre. È stata autrice di decine di pubblicazioni e articoli di certo spessore culturale alcuni dei quali riferiti alle giudecche di Sicilia e della presenza storica degli ebrei nella nostra Isola, della quale era una delle maggiori esperte isolane. Le sue intuizioni spesso hanno portato a risultati tangibili con la scoperta di monumenti di grande valore storico. Il mondo della cultura e della ricerca storica perde una voce autorevole tra quelli di settore. Nel 2005, durante la mia permanenza a Caltabellotta ho avuto l’onore di conoscerla e di interloquire con lei su temi comuni di ricerca. Esprimo alla famiglia le mie personali condoglianze e quelle della Società Agrigentina di Storia Patria che rappresento”.

Fonte foto: Facebook