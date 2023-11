Sospiro di sollievo nel Catanese: ritrovato il 13enne Nunzio Gimmillaro

Ritrovato il ragazzino di 13 anni, il piccolo Nunzio Gimmillaro, originario di Paternò (Catania), che aveva fatto perdere da ore le sue tracce

Enorme sospiro di sollievo a Paternò, in provincia di Catania, dove per ore non si avevano avute più notizie di un ragazzino di appena 13 anni, Nunzio Gimmillaro.

Dopo intense ricerche, con innumerevoli appelli lanciati sui social – compreso quello del sindaco Nino Naso – il 13enne è stato ritrovato, in ottime condizioni di salute, a Enna.

A darne notizia sono stati i carabinieri di Paternò, autori del ritrovamento insieme a vigili del fuoco, protezione civile e reparto volo

Il sindaco Nino Naso: “Nunzio sta benissimo”

Felice della lieta notizia, ovviamente, il sindaco di Paternò Nino Naso che, attraverso un breve messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha anche lui comunicato l’avvenuto ritrovamento.

“Il giovane Nunzio Gimmillaro è stato ritrovato e sta benissimo”.

Scomparso ragazzino a Paternò, gli appelli lanciati nelle scorse ore

“Gimmillaro Nunzio, classe 2010 allontanatosi volontariamente da casa sita in Corso Italia 9 di Paternò a bordo del motoveicolo arancione in foto, sprovvisto di targa. Chiunque lo avvisti, avvisi i carabinieri o Vigili Urbani”. Questo il post del sindaco di Paternò, che invita i cittadini a collaborare per riportare il 13enne sano e salvo a casa.

In un altro dei tantissimi appelli sui social si legge anche: “Se avete visto il giovane o avete qualsiasi informazione sulla sua scomparsa, vi preghiamo di contattare immediatamente il numero di telefono 3286158561 o le forze dell’ordine. Ha lasciato la sua abitazione di Paternò su una motocicletta KTM85 senza targa zaino e capellino nero”.

Sono ancora ignoti i motivi dell’allontanamento. In corso le ricerche.

Foto da Facebook – Nino Naso