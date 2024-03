Nuove opportunità di lavoro con Ferrero, ecco come candidarsi

L'azienda è alla ricerca di nuove figure da integrare al numeroso team

Ferrero è una delle più grandi aziende dolciarie al mondo ed è costantemente alla ricerca di giovani da inserire nel mondo del lavoro. Tenendo conto che le offerte sul sito sono in costante aggiornamento, di solito le figure ricercate spaziano in più settori, come ad esempio la produzione, la logistica, il marketing, le vendite, la ricerca e lo sviluppo e la finanza.

Ferrero, requisiti richiesti per il lavoro

I requisiti per lavorare in Ferrero variano in base alla posizione per cui si candida. In generale, sono richiesti una buona formazione e/o esperienza nel campo, capacità di lavoro in team, flessibilità, orientamento al cliente e alla qualità, buone capacità comunicative, e padronanza delle lingue straniere. Durante l’anno l’azienda cerca sia professionisti a vari livelli di carriera che giovani anche senza esperienza, per assunzioni e tirocini a livello internazionale.

Ferrero, come inoltrare la candidatura per il lavoro

Per candidarsi è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” della Ferrero e seguire le istruzioni per inviare la propria candidatura. È possibile inoltre inviare una candidatura spontanea attraverso il loro sito web.

