Nuove opportunità di lavoro da Starbucks Italia, ecco come candidarsi

Ecco le diverse modalità con cui si può puntare ad intraprendere una carriera con la famosa catena di caffetterie

La famosa catena di caffetterie Starbucks mette periodicamente a disposizione numerose opportunità di lavoro per chi desidera intraprendere una carriera nel settore, coinvolgendo tutti coloro che sognano di far parte di un’azienda internazionale rinomata.

Starbucks Italia, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito ci sono dei profili che vengono richiesti con maggiore frequenza rispetto ad altri, ma tra i requisiti necessari spicca la ricerca di persone dinamiche, motivate e appassionate del caffè e del servizio clienti. Le competenze relazionali e la capacità di lavorare in team sono altamente apprezzate.

Starbucks Italia, come candidarsi

Per candidarsi nelle posizioni aperte presso Starbucks Italia attraverso il sito web ufficiale dell’azienda. Nella sezione “Lavora con noi” potrai constatare le posizioni disponibili per inviare la candidatura online. Inoltre puoi trovare posizioni aperte in Starbucks in Italia, anche in questa pagina del gruppo Percassi, un’Azienda le cui attività includono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi come Gucci, Armani Exchange, Saint Laurent, Nike, Victoria’s Secret, Bath & Body Works, LEGO, Garmin, nelle aree fashion-beauty e consumer, e Starbucks nel settore F&B.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI