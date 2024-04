Oroscopo di maggio 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Il 26 maggio avrà luogo il significativo transito di Giove in Gemelli: fortuna economica e benessere per i segni d'aria, ma anche per Ariete e Leone. Meno fortunati i segni mobili.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di maggio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

I primi giorni del mese di maggio 2024 Plutone inizierà il suo percorso retrogrado che durerà fino all’11 ottobre, riportandolo a toccare il grado 29 del segno del Capricorno. Il segno della trasformazione metterà un po’ tutti i segni a dura prova, che avranno l’occasione di dimostrare di essere pronti e reattivi.

Mercurio sarà poi in Ariete fino al 15 maggio, mentre Venere si manterrà in Toro fino al 23 maggio. Marte, invece, sarà in Ariete per tutto il mese. Ma il transito più grande nel mese di maggio 2024 sarà il 26 del mese, quando Giove passerà dal segno del Toro al segno dei Gemelli.

Giove è il pianeta della felicità e del benessere e ciò che rende il suo transito da un segno all’altro significativo è il fatto che rimane in un segno zodiacale per circa 13 mesi. Definisce, infatti, quali segni avranno qualche difficoltà in più e quali meno. Il passaggio di Giove nel segno dei Gemelli porterà fortuna economica e benessere ai segni d’aria, ma anche ad Ariete e Leone. Chi ne farà le spese saranno i segni mobili, Vergine, Sagittario e Pesci: oltre a qualche problemino economico, avvertiranno anche una leggera stanchezza. Soprattutto Vergine e Sagittario, che dovranno continuare a combattere con Saturno contro.

Oroscopo del mese di maggio 2024

Ariete

Il transito di Giove ti sfiorerà soltanto e comunque in maniera positiva, dunque potrai spostare il tuo focus sui due pianeti che si trovano nel tuo segno: Marte e Mercurio. La testardaggine si accentuerà, ma avrai un’innata capacità di convincere tutti a fare ciò che vuoi.

Toro

I tuoi punti di forza sono da sempre la disponibilità, l’amore e l’amicizia: la presenza di Venere nel tuo segno e il passaggio di Giove ai Gemelli li amplificherà per tutto il mese.

Gemelli

Alla fine del mese di maggio Giove entrerà nel tuo segno: oltre ad essere un evento significativo per l’astrologia in generale, lo sarà soprattutto per te. L’anno non è iniziato nel migliore dei modi, ma grazie a questo transito recupererai fiducia ed energia: avanti tutta, Gemelli!

Cancro

La quadratura di Marte e Mercurio fanno tornare fuori la versione tormentata di te, almeno per i primi 15 giorni del mese. Farai un po’ fatica, rallenta.

Leone

La diplomazia non è il tuo forte, caro Leone, e probabilmente non lo sarà mai, ma Giove contro fino al 26 potrebbe accentuare la cosa. Dalla fine del mese, infatti, il suo transito in Gemelli sembrerà cambiare totalmente il tuo modo di fare in positivo: speriamo di vedere la differenza.

Vergine

Venere a favore ti accompagnerà per buona parte del mese e finalmente potrai prenderti una pausa da quell’idea di perfezione che ti contraddistingue da sempre. Rilassati e goditi le coccole di chi ami.

Ecco le previsioni del mese di maggio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Marte ti infastidirà non poco questo mese, ma il transito di Giove in Gemelli porterà una ventata d’aria fresca per tutti i segni d’aria. A livello economico dovresti tirare un sospiro di sollievo.

Scorpione

Giove a sfavore ti metterà di fronte a diverse difficoltà e Venere contro di certo non aiuterà. Ma tu sopporta ancora un po’: la vita non sarà semplice, ma ne uscirai vincente.

Sagittario

Saturno contro fa emergere dubbi e perplessità: quale mese migliore di questo per risolverli? Hai una lucidità intellettuale incredibile questo mese, anche perché dalla fine di maggio Giove in opposizione potrebbe farti perdere un po’ di sicurezza. Ce la puoi fare.

Capricorno

Venere e Giove a favore ti rendono dolce e frivolo, forse addirittura sensibile. Marte e Mercurio contro non ti aiutano nei confronti: discutere con te non sarà affatto facile.

Acquario

Sono tanti i pensieri che ti attanagliano, caro Acquario, colpa soprattutto di Giove e Venere a sfavore. Ma tu non ti farai intimidire e cercherai di metterli da parte, basta che ti lascino la tua libertà.

Pesci

Caro Pesci, goditi l’amore e la stabilità che ti circondando, perché dal 26 maggio con il passaggio di Giove in Gemelli tutto questo sarà un lontano ricordo. Il senso di inadeguatezza e stanchezza ti metterà a dura prova, ma solo a partire dalla fine del mese.

