Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 marzo per tutti i segni

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 16 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Gestirete abilmente l’irrequietezza della Luna nel vostro decimo Campo, se solo imparerete a parlare e dialogare sinceramente un po’ di più. A causa del nervosismo e della mancanza di concentrazione, rischiate di affidare un incarico importante a una persona non adatta. Evitate cibi indigesti, fritti, carni rosse e grasse. Dieta leggera soprattutto a cena o addio sonni tranquilli.

Toro

Promettenti alleanze e amicizie, grazie alla gentile Luna in trigono al vostro segno, vi permetteranno di tirare un bel sospiro di sollievo. Questo perché potrete fidarvi di qualcuno e non dover risolvere sempre ogni questione di persona! Il cuore vi batte all’impazzata ma non avete proprio il coraggio di dichiararvi? Tranquilli: i sentimenti si leggono senza… parole.

Gemelli

È arrivato il momento di pensare anche al futuro, preparandovi al meglio per affrontare test, esercizi e verifiche. La nuova settimana è dietro l’angolo… Allo stesso modo, essendo anche sabato, vorrete giustamente dedicare qualche ora al relax. Bene l’amore. Con Marte sempre nel segno i sentimenti esplodono in tutta la loro forza e splendore. Davvero fantastico!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna opposta al segno non è affatto facile nascondere le vostre emozioni e le vostre sensazioni, in quanto trapeleranno in modo inequivocabile. Meglio, quindi, abituarsi all’idea di essere trasparenti: dite la verità e non correrete alcun rischio. Per depurare il fegato usate un decotto di ortica dolcificato con il miele. Tutte le erbe amare possono essere d’aiuto.

Leone

Ottimo giornata grazie agli aspetti lunari con Venere e Marte. Risolverete ogni guaio causato forse in passato. La possibilità di un viaggetto vi sembra intrigante? Valutate bene tutte le occasioni e forse… Evitate di appesantire il fegato con dosi elevate di caffè e soprattutto di alcol: con la Luna nel sesto Campo molto più delicato. Fate del movimento fisico.

Vergine

Ottimo giorno! Invece di un rilassante fine settimana, ci penserà la Luna in Capricorno ad agitare bene le vostre acque e a rendere il tutto molto più movimentato. Tranquilli però, dato che si tratta solo di novità positive, ma a cui non siete del tutto abituati! La vita affettiva è in ripresa, ma solo per chi si è salvato dagli uragani; se c’è maretta in coppia, tutto si risistemerà.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con il passaggio della Luna in Capricorno, dovrete sistemare davvero molte incombenze prima di riuscire a stare del tutto tranquilli. Cominciate con un po’ di conti, proseguite sistemando agenda, impegni e calendario della prossima settimana. Un attimo di solitudine potrebbe essere l’occasione giusta per pensare e riflettere bene sulla storia d’amore in corso (sotto tono).

Scorpione

Il sestile lunare scioglie i dubbi: vi regala la giusta energia per mettere solide basi e salde impalcature ai vostri progetti futuri. E se state cercando uno spunto, il caso potrebbe farvi trovare proprio in mezzo alle persone giuste! In amore, avete già le fondamenta per costruire qualcosa di bello. Ora vi manca solo il desiderio di lasciarsi andare… e il gioco è fatto.

Sagittario

Sarete ampiamente sostenuti da una bella grinta e da energie tanto fisiche quanto intellettuali che vi consentiranno di affrontare e risolvere con decisione qualunque problema o conflitto. La Luna nel secondo campo enfatizza il vostro bisogno estremo di affetto. Correte dunque subito fra le braccia dell’amato partner! Controllate lo stato di salute dei vostri capelli.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 16 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con il tempismo della Luna, che chiude la settimana lavorativa giocando in casa vostra, vi ritroverete felici senza bisogno di saper poi il perché. In realtà di motivi ne avete… Va tutto bene, dunque, se siete alla ricerca di gratificazioni! Tutto gira alla grande in campo affettivo: riservate attenzioni insolite al partner, tanto da prevenirne addirittura le esigenze e i pensieri.

Acquario

In questo momento siete presi da un problema… che non vi permette di concentrarvi su quanto vi accade intorno. Meglio tenere gli occhi aperti. Non si sa mai, potrebbe sfuggirvi di mano una preziosa occasione! Immersi in tutt’altre faccende, non vi rendete conto dei bisogni altrui, del partner ad esempio: rimediate presentandovi puntuali e rose in mano all’appuntamento.

Pesci

Dovendo fare un regalo a un vostro amico non badate certo a spese. Salvo poi ritrovarvi con poco o quasi nulla in tasca: rifletteteci! È preferibile volare un po’ più in basso senza sprecare tutte le risorse, riuscendo comunque a farlo felice. Limitare il fumo potrebbe avere effetti molto terapeutici anche sulla salute generale dell’organismo. Pensateci e magari… smettete!

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay