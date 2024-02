Oroscopo dal 5 all’11 febbraio 2024, ecco come andrà la sesta settimana dell’anno

Luna nuova e Mercurio in Acquario significano solo una cosa: i segni d'Aria dominano la scena. Avvolti dalla passione i segni di Terra, mentre nessuna novità giunge per i segni d'Acqua e di Fuoco.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 5 all’11 febbraio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Clicca qui e leggi le previsioni di Paolo Fox per l’anno 2024

Quadro astrale

In questa seconda settimana di febbraio, precisamente giorno 5, Mercurio abbandonerà il Capricorno per fare il suo ingresso nell’Acquario, mentre il 9 la Luna nuova risorgerà sempre in questo segno.

Le energie, dunque, saranno dominate a pieno dai segni d’Aria, sostenuti da Luna Nuova, Mercurio, Sole e Plutone in Acquario.

Ancora immersi nella passione troveremo i segni di Terra, sostenuti da Venere e Marte nel Capricorno, e da Giove e Urano in Toro.

Nessuna novità, invece, per i segni d’Acqua e di Fuoco: i primi ancora sostenuti da Nettuno e Saturno nei Pesci, i secondi al momento non appoggiati direttamente da alcun astro.

Oroscopo della settimana 5 – 11 febbraio 2024

Ariete

Marte a sfavore ti rende impaziente: sei scocciato e nervoso. Speriamo nessuno ti faccia arrabbiare!

Toro

L’amore è il motore della tua settimana: ti senti bello e fortunato, nessuno brilla come te!

Gemelli

Il tuo segno preferito va a tuo favore e questo ti fa sentire energico come non mai! Ti senti quasi desideroso di condividere i tuoi pensieri più profondi con gli altri.

Cancro

Ridurre al minimo le relazioni sociali potrebbe salvarti durante questa faticosa settimana: prenditi del tempo solo per te.

Leone

Tutti questi pianeti che entrano nel segno opposto dell’Acquario ti fanno sentire confuso. Sollecitazioni e dubbi ti pervadono e ti faranno sentire in ritardo.

Vergine

Le emozioni e l’amore sono troppo irrazionali per te, Vergine. Ma questa settimana potresti lasciarti andare e goderti tutto ciò che ti riservano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 5 all’11 febbraio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

L’umore della scorsa settimana influenza anche questa: vorresti non dover sentire niente e nessuno.

Scorpione

La produttività di settimana scorsa continua a farti sentire sicuro di te, ma diciamocelo: questa settimana la situazione potrebbe sfuggirti un po’ dalle mani.

Sagittario

Finalmente un po’ d’aria fresca per il tuo cervellino, caro Sagittario! Le idee riescono finalmente a venire fuori, anche se per metterle in cantiere ci vorrà un po’ di tempo.

Capricorno

Non hai voglia di avere pensieri nè scocciature questa settimana: zero stress!

Acquario

Mercurio entra nel tuo segno e riporta le idee strambe tipiche della tua testa: per metterle in pratica, dobbiamo ancora ritrovare l’energia.

Pesci

Tutte le idee più profonde si aggirano nella tua testa, ma non farti spaventare: da lì deriveranno grandi decisioni.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay