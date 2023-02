Palermo, 18enne si schianta nella notte: è in coma farmacologico

Drammatico incidente a Palermo: un giovane di 18 anni si è schiantato con la sua automobile ed è adesso ricoverato in coma farmacologico

Un drammatico incidente si è verificato nella scorsa notte a Palermo.

Un 18enne, infatti, per cause ancora da accertare, si è schiantato con la propria autovettura in via Pecoraino, coinvolgendo nell’impatto diversi mezzi.

Il 18enne è arrivato in ospedale in codice rosso

Accorsi subito sul luogo del sinistro, i sanitari del 118 hanno trasportato il giovane prima all’ospedale Civico e poi a Villa Sofia, dove il ragazzo è arrivato in codice rosso.

Il 18enne, adesso, è in coma farmacologico, ricoverato in prognosi riservata.