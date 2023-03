Palermo, 27enne picchia poliziotto dopo controlli: fratture per l’agente

Un ragazzo di 27 anni ha picchiato selvaggiamente un poliziotto dopo un controllo: l'agente è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni

Botte e paura la scorsa notte a Palermo in via Roma.

Dopo aver terminato un servizio di controllo sulla movida in piazza Sant’Anna, due poliziotti stavano per ritornare in auto, quando uno di loro è stato violentemente aggredito da un giovane di 27 anni, probabilmente ubriaco.

Poliziotto finisce in ospedale: 30 giorni di prognosi

A causa della colluttazione, l’agente ha riportato diverse contusioni e addirittura la frattura del malleolo: portato in Ospedale, la prognosi è di 30 giorni.

L’aggressore è stato subito tratto in arresto e si trova attualmente ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.