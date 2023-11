VIDEO | Cimitero dei Rotoli, Lagalla e Orlando presentano piano commissariale da 21 milioni di euro

A dicembre l'inizio dei lavori al Cimitero dei Rotoli. Previsti investimenti anche nella struttura cimiteriale di Santa Maria di Gesù.

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, la Santa Messa al cimitero di Santa Maria dei Rotoli è stata celebrata dal vescovo di Palermo, sua eminenza Corrado Lorefice, alla presenza del sindaco del capoluogo di regione Roberto Lagalla, l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Orlando ed una rappresentanza dei corpi dello Stato.

Al termine della celebrazione, nel corso della quale monsignor Lorefice ha pronunciato toccanti parole rivolte ai cari defunti ma anche alle vittime che le guerre in corso mietono ancora oggi, i rappresentanti di Palazzo delle Aquile hanno tenuto un punto stampa all’interno della stessa area cimiteriale.

Festa dei morti, commemorazione al cimitero dei Rotoli

“Per anni – afferma l’assessore Orlando – chi veniva in questo cimitero in occasione della ricorrenza ‘dei morti’ lo faceva con il compito di piangere due volte: una volta per piangere i propri cari e una volta per le condizioni di questo cimitero“. Che oggi il cimitero dei Rotoli ha accolto le persone in modo “più che dignitoso”, come affermato da Orlando, si è visto sia all’interno dell’ area cimiteriale che all’esterno, con l’istituzione di un eccezionale e temporaneo senso unico di marcia sulla strada che dalla città conduce ai Rotoli.

L’ emergenza, accolta come tale dal sindaco Lagalla, è stata presa in carico già a gennaio di quest’anno, quando erano circa 1.300 le salme a deposito. All’uopo era stata istituita una struttura commissariale che oggi è ha presentato alla cittadinanza e alla stampa i risultati raggiunti.

Oltre 6.400 operazioni cimiteriali da giugno

Già a giugno era stato azzerato il numero di salme a deposito e tra esumazioni, inumazioni, tumulazioni e cremazioni sono state 6.493 le operazioni cimiteriali per il superamento dell’emergenza nel periodo commissariale. Vari gli interventi di manutenzione e strutturali, inclusa la realizzazione di un secondo impianto crematorio – in corso di realizzazione – che affianca adesso il ripristinato precedente unico impianto.

Investimenti anche a Santa Maria di Gesù

“Il forno crematorio è già stato affidato – spiega l’assessore Salvatore Orlando – e credo che entro dicembre inizieranno i lavori”. Un ampio work in progress, dettagliato in parte da Orlando, che vede, oltre a circa un anno e mezzo di lavori per l’entrata in servizio, investimenti per oltre 21 milioni di euro.

Questi però non riguardano il solo cimitero dei Rotoli, il più grande di Palermo, ma prevedono anche l’ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù con un investimento di quattro milioni di euro. Prima e più ingente voce stanziata, seguita dai tre milioni e settecentomila euro per l’impianto crematorio e dai tre milioni e mezzo destinati al rifacimento del muro di confine a monte del cimitero in cui questa mattina è stato presentato il piano commissariale con obiettivi raggiunti ed in corso d’opera.