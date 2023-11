Palermo, colpita da una barra di ferro mentre aspetta tac: rischia la vista

Una donna, in turno per effettuare una angio tac, è stata colpita da una barra di ferro. È avvenuto a Palermo.

Una donna, in turno per effettuare una angio tac, è stata colpita da una barra di ferro. È avvenuto a Palermo all’esterno della clinica Noto-Pasqualino, in via Dante. La malcapitata è una 58enne che è stata raggiunta in pieno volto da una barra di ferro usata da diversi operai che stavano effettuando il montaggio di alcuni infissi. La signora ha riportato due fratture e il distacco del cristallino dell’occhio sinistro. Sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico e, se non dovesse andare tutto come previsto, potrebbe pure perdere la vista.

Le precisazioni della struttura

“Con riferimento al sinistro si precisa che la Casa di Cura Noto-Pasqualino è totalmente estranea all’accaduto poiché l’incidente è riferibile alla attività di una ditta esterna incaricata dalla proprietaria dell’edificio (la Casa di Cura Noto-Pasqualino è solo affittuaria dei locali) per la sostituzione di un infisso posto al piano terra dell’immobile. La direzione è comunque dispiaciuta per quanto accaduto e si augura una pronta guarigione della signora”.

