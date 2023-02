Palermo, controlli serrati nei luoghi della movida: chiusure e sanzioni

Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato numerosi controlli nei luoghi più affollati della movida a Palermo

Durante i controlli nei luoghi della movida palermitana del fine settimana scorso, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti in un locale in via La Lumia, su segnalazione dei residenti. Inoltre, hanno notificato quattro provvedimenti di chiusura in piazza Meli, in viale Campania, in via Teatro Santa Cecilia e in via Dei Corrieri, in seguito a precedenti controlli.

All’atto del sopralluogo, nel locale di via La Lumia, gli agenti hanno trovato un evento musicale con forte rumore e amplificazione a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Inoltre, l’attività occupava abusivamente l’intera porzione di marciapiede e una parte della sede stradale, costringendo i pedoni a deviare sulla strada.

Disposta chiusura dell’attività per 5 giorni: sequestrate apparecchiature

Dai controlli sono emerse numerose violazioni amministrative e penali, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico, il danneggiamento del marciapiede comunale e la mancanza della prescritta SCIA sanitaria all’esterno. Sono state contestate alcune sanzioni, tra cui l’illecita occupazione di suolo pubblico e la violazione del Regolamento Dehors 2022.

Sono state sequestrate le apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer per la diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito. Inoltre, è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta dell’attività per cinque giorni, con ordinanza del Suap. L’evento abusivo di intrattenimento musicale è stato interrotto e i luoghi ripristinati.