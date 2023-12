Palermo, torna in azione la banda “spacca vetrine”: furto nella Rinascente

Una volta dentro, i ladri sono riusciti a portare via oggetti preziosi e gioielli. Sul caso indagano i carabinieri

Un’automobile (risultata rubata) usata come “ariete” contro le vetrine degli esercizi commerciali. Torna a far parlare di sè, a Palermo, la cosiddetta banda spacca vetrine. A farne le spese il negozio della Rinascente, in via Roma.

Indagini in corso

Una volta dentro, i ladri hanno portato via oggetti preziosi e gioielli. Il bottino è ancora da quantificare. Sul caso indagano i carabinieri. i militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della strada e quelle dell’esercizio commerciale.