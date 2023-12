VIDEO | “Contro la violenza, non solo il 25 novembre”, nuova panchina rossa a Catania

Inaugurata in piazza Viceré una nuova panchina simbolo del "no" delle autorità catanesi alla violenza di genere.

Inaugurata a piazza Viceré a Catania una panchina rossa contro le violenze di genere, affinché “il ricordo resti sempre vivo non solo il 25 novembre ma in ogni momento”.

La nuova Panchina rossa a Catania

“Perché il ricordo resti sempre vivo non solo il 25 novembre ma in ogni momento”. Così il presidente del secondo municipio Claudio Carnazza, con l’assessore alle pari opportunità Viviana Lombardo e tutto il consiglio della municipalità, hanno inaugurato una panchina rossa per ricordare tutte le vittime dei femminicidi. Conclude il presidente di municipio Claudio Carnazza: “Io e tutti i consiglieri porteremo una panchina rossa in ogni piazza del nostro municipio, come messaggio forte di rispetto per le donne”.

Foto e video di Davide Anastasi