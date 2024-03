Arriva in Italia la pensione minima a 1.000 euro: come funziona e chi ne beneficia

Oltre al nuovo piano pensionistico, previsto anche un reddito minimo di sussistenza

Ormai da diverso tempo, il governo italiano sembra aver intrapreso la strada dell’abbandono verso l’idea della pensione minima a 1.000 euro (manovra più volte proposta da Forza Italia e Berlusconi). Tuttavia, in Italia c’è una Provincia che si distingue anche in questo ambito. Parliamo della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Alto Adige, dove la pensione minima a 1.000 euro sarà presto realtà.

Pensione minima a 1.000 euro: di cosa si tratta

In Alto Adige, il Consiglio provinciale ha approvato la mozione che autorizza l’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro. Inoltre, questo sarà coniugato anche con altre misure di sostegno del reddito come il contributo per il canone dell’affitto.

Pensione minima a 1.000 euro: dettagli del contributo e requisiti

Ma quanto bisognerà aspettare per l’effettiva pensione minima a 1.000 euro? Una volta ottenuta l’approvazione del Consiglio provinciale, la pratica passerà alla Giunta. Questa, dovrà intervenire per l’aumento dell’attuale contributo per le spese accessorie per gli anziani. Cos’è nello specifico? Si tratta di un contributo riconosciuto agli over 65 che vivono da soli e che hanno un reddito non superiore ai 10.000 euro netti. Per beneficiare di questo contributo non bisogna possedere altri patrimoni oltre all’abitazione o casa di proprietà. Inoltre, al momento della richiesta sarà necessario dimostrare di avere la dimora stabile e ininterrotta da almeno 12 mesi in provincia di Bolzano. Nel dettaglio, il contributo spetterà a chi percepisce pensioni di circa 830 euro.

Al lavoro per una maggiore accessibilità

Grazie all’aumento e la pensione minima, si arriverà dunque a toccare i 2.000 euro. Inoltre, si lavorerà anche per rendere i criteri di accessi idonei alle coppie oltre che cumulabile al canone di locazione e per le spese accessorie delle persone con contratto di affitto regolare site nella Provincia di Bolzano. Il contributo economico, che coprirà spese condominiali e utenze, sarà per un importo fino ai 500 euro.

L’altra novità: il reddito minimo di sussistenza

Oltre alla pensione minima a 1.000 euro e i contributi a seguire, il Consiglio ha anche previsto un sistema di aiuto e sostegno come il reddito minimo di sussistenza. In questo caso, la misura sarà estesa a tutte le persone residenti nella Provincia di Bolzano.