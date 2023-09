Quando arriva la pensione a ottobre 2023? Calendario, aumenti e cedolino

Tutto ciò che c'è da sapere sul pagamento delle pensioni a ottobre 2023: date, rimborsi e aumenti.

Le pensioni di settembre arriveranno a ottobre 2023: ecco tutte le informazioni dall’Inps su cedolino, date del pagamento, aumenti e trattenute.

Quando arrivano pensioni di ottobre 2023, calendario pagamento

Come nei mesi precedenti, la data del pagamento avverrà nel primo giorno bancabile: nel caso specifico di ottobre 2023, sarà non l’1 ma il 2 ottobre. Negli uffici postali, si procederà al pagamento in ordine alfabetico in base al cognome a partire dal 2 ottobre e procedendo nei giorni successivi. Per i calendari ufficiali, rivolgersi all’ufficio di competenza. Orientativamente, si seguirà questo calendario per il pagamento delle pensioni di ottobre 2023:

Lunedì 2 ottobre 2023 : cognomi dalla lettera A alla B;

: cognomi dalla lettera A alla B; Martedì 3 ottobre 2023 : cognomi dalla lettera C alla D;

: cognomi dalla lettera C alla D; Mercoledì 4 ottobre 2023 : cognomi dalla lettera E alla K;

: cognomi dalla lettera E alla K; Giovedì 5 ottobre 2023 : cognomi dalla lettera L alla O;

: cognomi dalla lettera L alla O; Venerdì 6 ottobre 2023 : cognomi dalla lettera P alla R;

: cognomi dalla lettera P alla R; Sabato 7 ottobre 2023 (solo la mattina): cognomi dalla lettera S alla Z.

Per accedere al cedolino della pensione basta recarsi sull’apposito portale online messo a disposizione dall’Inps per tutti i beneficiari.

Aumenti, trattenute e conguagli: le informazioni utili

Il cedolino della pensione di ottobre 2023 permette di confermare i dettagli sugli importi, le date del pagamento, aumenti e trattenute eventuali.

Per quanto riguarda gli aumenti della pensione per il mese di ottobre 2023, riguarderanno gli over 75 (un aumento di circa 36,08 euro) con un nuovo importo minimo pari a 599,82 euro. Inoltre, riceveranno una pensione più alta coloro che non hanno ancora ottenuto il rimborso Irpef nei precedenti cedolini e/o gli arretrati della quattordicesima qualora non ancora corrisposti dall’Inps.

Immagine di repertorio