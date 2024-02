Ponte sullo Stretto, Salvini: “È un unicum, opera indagata prima di iniziare”

Il leader della Lega torna a commentare l'indagine aperta dalla Procura di Roma dopo l'esposto delle opposizioni sulla regolarità delle procedure relative alla costruzione

Dopo l’esposto presentato da Pd e Alleanza Verdi e Sinistra la Procura della Repubblica ha deciso di aprire un’indagine relativa alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Nello specifico si tratta di un modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato), con l’obiettivo di sollecitare il PM a inviare il fascicolo all’esame del giudice ai fini di un controllo legato all’infondatezza della notizia di reato.

Ponte sullo Stretto, esposto presentato da Bonelli, Schlein e Fratojanni

La vicenda ha avuto inizio con un esposto presentato dall’onorevole Angelo Bonelli, dalla segretaria del Pd Elly Schlein e dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che di fatto ha portato all’apertura di una indagine a carico di ignoti per verificare la correttezza delle procedure relative alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Governo Meloni e del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Si tratta precisamente di un esposto di nove pagine concentrato sull’attività di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura, che di fatto ha attirato l’attenzione dei pm, con il procuratore capitolino Francesco Lo Voi che ha assegnato l’indagine alla pm Alessia Natale, specializzata in reati contro la pubblica amministrazione.

Ponte sullo Stretto, le reazioni di Salvini alle indagini della Procura

Poco dopo la notizia dell’apertura del fascicolo il leader della Lega Matteo Salvini aveva accusato le opposizioni di mettere sempre e comunque i bstoni tra le ruote: “Solo in Italia si riesce a fare una battaglia politica contro il ponte, sull’autostrada, una galleria o la Tav”. Oggi il ministro delle Infrastrutture è tornato sul tema, sostenendo che il ponte sullo stretto “è un’opera pubblica con un unicum: è indagata ancor prima di cominciare”, così Salvini alla scuola politica della Lega.

Successivamente Salvini ha puntato il dito contro la cultura dei no e in particolare contro la Cgil che “dice no a un’opera pubblica che creerà 120mila buste paghe nei prossimi anni. Meglio dire di no, che magari qualche operaio lavora e non rinnova la tessera”.

