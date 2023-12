Lo straordinario gesto di una prof: muore di tumore e lascia tutto agli studenti più poveri

Dopo aver saputo che la malattia non le avrebbe lasciato scampo, Silvana Ghiazza, prof universitaria. ha deciso di pensare ai suoi studenti.

Un gesto straordinario ed emozionante allo stesso tempo, segno tangibile della grandezza di una persona. Poco dopo aver saputo che la malattia non le avrebbe lasciato scampo, Silvana Ghiazza, professoressa dell’Università di Bari, ha deciso di pensare ai suoi studenti. Prima di morire,infatti, la docente ha istituito una fondazione a suo nome per gli studenti meno abbienti. Ogni anno, con i soldi della sua eredità, verranno finanziate due borse di studio, una per i medici che si specializzeranno in oncologia, l’altra per chi presenterà la tesi in letteratura. Nel Cda della Fondazione Ghiazza c’è anche un ex alunno della docente, che l’aveva avuta come insegnante in una scuola.

