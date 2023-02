Il “volo” dalla finestra della scuola e la tragedia, morto il docente ferito

Inutile il trasferimento in elisoccorso a Catania, per il povero docente non c'è stato nulla da fare.

L’ennesima tragedia in Sicilia: è morto il professore che questa mattina si è lanciato dalla finestra dell’istituto tecnico “Ines Giganti Curella” di Licata.

La vittima aveva 47 anni.

Morto il professore che si è lanciato dalla finestra a Licata

Rimane ancora da confermare e al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica di quanto accaduto nell’istituto di via Filippo Re Grillo a Licata, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, il docente si sarebbe lanciato dalla finestra situata al terzo piano dell’istituto.

In seguito al violento impatto con il suolo e la segnalazione al 118, il professore era stato trasferito prima all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata e poi, viste le sue gravi condizioni, all’ospedale Cannizzaro di Catania. Purtroppo il 47enne si è spento, dopo diverse ore di agonia, nel nosocomio catanese, dove era giunto in elisoccorso.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Licata sulla morte del professore, che pare soffrisse di disturbi e fosse per questo stato esonerato dall’insegnamento e impiegato in biblioteca. Sembra che l’ipotesi più accredita sia quella del suicidio.

Si ricorda, per chi sentisse il bisogno di un supporto psicologico, che esistono diverse associazioni che offrono aiuto e si occupano di prevenzione di tragedie simili. Tra questi:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.