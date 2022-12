Stasera il discorso di fine anno di Mattarella: l’ottavo da Capo dello Stato, ecco cosa dirà

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgerà stasera agli italiani i propri auguri per l'ottava volta da Capo dello Stato.

Certamente 12 mesi fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non avrebbe mai immaginato di apparire per l’ottava volta in televisione a reti unificate per rivolgere agli italiani un nuovo messaggio di fine anno.

Il 31 dicembre del 2021 il Capo dello Stato aveva salutato il Paese convinto di congedarsi dal proprio alto ruolo in virtù dell’imminente scadenza naturale del settennato.

Mattarella, infatti, non aveva messo in conto la possibilità di un secondo mandato al Colle, incarico che gli sarebbe stato assegnato poche settimane dopo da un Parlamento in grave confusione e incapace di designare una figura in grado di raccogliere la sua eredità.

Quirinale, dove parlerà Mattarella

Stasera Sergio Mattarella parlerà ancora una volta agli italiani. Lo farà con molta probabilità in piedi, nella palazzina del segretario della cifra realizzata nel 1732 su progetto di Ferdinando Fuga.

Qui si trovano la dimora privata e gli studi del presidente della Repubblica. Alle spalle di Mattarella non verranno più inquadrate le palme che diedero vita a una stucchevole polemica social.

Cosa dirà Mattarella agli italiani

Ma cosa dirà il Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno? Tra i temi principali che verranno toccati da Mattarella sicuramente troverà spazio quello della guerra in Ucraina e delle sue terribili conseguenze. Lo stesso presidente, nel corso di questi mesi, è tornato più volte sull’argomento auspicando una soluzione di pace.

Particolare attenzione potrebbe essere rivolta anche alla lotta contro il cambiamento climatico, problema che da anni affligge il nostro Paese. Non è da escludere, in questo caso, un riferimento alla tragedia di Ischia.

Non mancheranno parole di incoraggiamento nei confronti dei giovani che rappresentano il “domani” dell’Italia, così come per l’integrazione, la questione dei rincari e il controllo della pandemia. Mattarella potrebbe riservare uno spazio del suo discorso anche per parlare della Costituzione Italiana, che compie 75 anni.