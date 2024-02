Ragusa, ‘Hack You Talent’, una sfida per i giovani

Un’opportunità che darà modo agli studenti degli istituti superiori della provincia di Ragusa di trasformare le loro idee in azione. Appuntamento dal 23 al 25 febbraio all’ex villa Dipasquale

RAGUSA – I giovani, l’ambiente e il futuro sono al centro dell’iniziativa ‘Hack your talent’ che si svolgerà a Ragusa dal 23 al 25 febbraio. Si tratta di una gara di idee, un hackathon, in cui chiunque può sviluppare la propria immagine di futuro in tre differenti ambiti: Hack the city, che invita a reinventare il modo di vivere le nostre città, Hack the system dedicato invece a trasformare il nostro modo di consumare in un modello sostenibile e Hack the future, un’opportunità di esplorare e immaginare il mondo che verrà nei prossimi anni.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, è rivolto agli studenti delle classi IV° e V° degli istituti superiori della provincia di Ragusa. I requisiti per partecipare ad ‘Hack your talent’ sono semplicissimi: bisogna essere iscritti al quarto o al quinto superiore di un istituto della provincia di Ragusa ed avere il desiderio di trasformare le proprie idee in azione.

Hack your talent, tutto ciò che serve è avere un’idea innovativa

Non serve essere esperti in programmazione o tecnologia, non serve essere capaci di progettare o disegnare, tutto ciò che serve è avere un’idea innovativa. L’evento offrirà l’opportunità di lavorare in team, stimolando la collaborazione e la condivisione progettuale. I giovani partecipanti saranno guidati dai mentor di ciascuna challenge, esperti del settore pronti a condividere la loro esperienza per far nascere idee innovative e funzionali.

Oltre a sviluppare un progetto, i partecipanti avranno accesso a vari workshop e sessioni di formazione che arricchiranno non solo la loro esperienza ma anche la loro comprensione nelle tematiche cruciali del nostro futuro. Dopo i giorni di sviluppo di idee, saranno gli stessi team a presentare i propri concetti ad una giuria qualificata pronta a premiare, con premi in denaro, le idee più rivoluzionarie e innovative per risolvere le sfide più significative nelle categorie di città, ambiente o futuro.

“Hack your talent è molto più di una semplice competizione di idee, è un modo originale e divertente per mettersi in gioco e contribuire ad un futuro migliore – hanno detto gli organizzatori -. È un appuntamento cresciuto negli anni e nato grazie alla forte volontà di un gruppo di aziende del territorio e con il patrocinio del comune di Ragusa con cui è stato siglato un patto educativo. Oltre alla possibilità di vincere il premio in denaro, le idee più promettenti potrebbero catturare l’attenzione delle aziende partner di ‘Hack your talent’, pronte ad investire nel talento dei giovani emergenti. Un’occasione perfetta per trasformare un progetto di hackathon in una vera impresa di successo. Un’iniziativa finalizzata a creare un sistema virtuoso tra istituzioni, scuole e imprese che è pronta nuovamente a decollare anche quest’anno, allargando sempre più le proprie prospettive”.

La terza edizione si svolgerà quindi dal 23 al 25 febbraio 2024, offrendo un weekend intenso e ricco di appuntamenti presso l’ex villa Dipasquale, a Ragusa.