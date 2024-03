Intervista al presidente dell’Ente nazionale microcredito: “Superare le debolezze del sistema produttivo

Accordo con la Regione sulle politiche occupazionali

È stato siglato, recentemente, un protocollo d’intesa, dall’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano e da Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il microcredito. Obiettivo dell’accordo è rafforzare l’efficacia delle politiche attive per l’occupabilità attraverso l’implementazione di strumenti per l’impiego come la riqualificazione, la certificazione delle competenze, il reinserimento lavorativo e l’autoimpiego.

Il protocollo di intesa, firmato nella sede dell’assessorato di via Trinacria a Palermo, è parte di un progetto di supporto al dipartimento regionale del Lavoro che rientra nella riprogrammazione del “Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia”, previsto nel quadro del Piano di azione e coesione (Pac) Sicilia 2007-2013 e mirato a fronteggiare l’emergenza occupazionale, con particolare riferimento a disoccupati adulti e lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. L’assessore Albano ha evidenziato l’importanza dell’accordo e ha posto l’accento sull’impegno istituzionale a sostegno delle opportunità occupazionali.

“Attraverso le azioni che deriveranno dal protocollo – ha sottolineato – vogliamo favorire il sostegno occupazionale nei comparti ad alto potenziale competitivo e la messa in campo di incentivi mirati a riqualificazioni, ricollocazioni e assunzioni. Il governo Schifani sta mettendo in atto quanto possibile per sostenere e rafforzare le opportunità occupazionali mediante interventi di politica attiva del lavoro”.

Regione Siciliana, Baccini: “Rafforzare l’efficacia delle politiche attive per l’occupabilità”

Sull’argomento, il Quotidiano di Sicilia ha intervistato il presidente dell’Ente nazionale per il microcredito, Mario Baccini.

Quali sono i comparti ad alto potenziale competitivo che verranno rafforzati

tramite questo accordo?

“I comparti che verranno rafforzati tramite tale accordo sono essenzialmente le strutture e le articolazioni organizzative ed operative centrali e territoriali dell’Assessorato Lavoro. In particolare, l’obiettivo generale dell’accordo è contribuire al superamento delle debolezze del sistema produttivo economico e sociale territoriale e rafforzare l’efficacia delle politiche attive per l’occupabilità. L’obiettivo si prevede di conseguirlo mediante l’implementazione di strumenti per l’occupazione, ed attraverso un’azione mirata di miglioramento delle competenze (capacity building) dell’Assessorato al Lavoro della

Regione siciliana e delle sue articolazioni organizzative e operative.

Scendendo nei dettagli, quali obiettivi specifici intendete portare avanti?

Gli obiettivi specifici dell’accordo sono l’elaborazione e attuazione di misure di politica attiva e di inclusione sociale anche attraverso il sostegno all’autoimpiego e all’imprenditorialità. Azione di capacity

building per rafforzare il processo di programmazione strategica delle politiche per l’occupazione e l’autoimpiego, sviluppando e rafforzando le capacità e le competenze del personale delle strutture organizzative del Dipartimento Lavoro, in particolare sugli interventi di politica attiva, anche in complementarità con iniziative attuate nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi della coesione e del PNRR. Inoltre puntiamo sull’azione di capacity building per rafforzare la capacità di progettazione e gestione degli interventi di politica attiva per l’occupabilità e l’imprenditorialità, rivolti a specifici target, in particolare giovani e donne e persone escluse dal mercato del lavoro. Il Progetto prevede quindi due macro ambiti d’intervento dedicati, rispettivamente, all’elaborazione ed attuazione delle misure di politica attiva e di inclusione sociale, anche attraverso il sostegno all’autoimpiego e all’imprenditorialità, ed azioni di capacity building per il supporto degli attori coinvolti nella pianificazione ed erogazione

dei servizi di accompagnamento. Iniziativa che rientra nell’ambito della programmazione PR FSE+ della Regione Siciliana”.

Vi siete dati dei tempi per raggiungerei vostri obiettivi?

“Il Progetto prenderà avvio nel mese di marzo 2024 e dovrà raggiungere gli obiettivi

entro 30 mesi”.

Il progetto è rivolto a disoccupati adulti e lavoratori a rischio espulsione dal

mercato del lavoro. Avete in programma iniziative rivolte anche ai giovani?

“Il progetto ha la finalità di rafforzare la capacità di tutte quelle strutture dipendenti dall’assessorato lavoro che operano al fine di migliorare le condizioni di occupabilità dei target che vanno dai disoccupati adulti e lavoratori a rischio espulsione dal mercato del lavoro, nonché donne, giovani, NEET che devono entrare nel mercato del lavoro. Infatti, l’iniziativa si inserisce nell’ambito della programmazione del PR FSE+ della Regione Siciliana per il periodo 2021-2027 che declina le proprie priorità negli obiettivi specifici volti a migliorare l’accesso all’occupazione attraverso misure integrate di accompagnamento al lavoro basate su interventi di politica attiva, qualificazione e riqualificazione professionale e di sostegno all’inserimento lavorativo inclusa la creazione d’impresa e di lavoro autonomo. Le azioni previste dal Piano Straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia saranno coordinate e complementari con il PR FSE+2021-2027 e con il Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro e con il Programma GOL finanziato dal PNRR”.

