Ancora rifiuti abbandonati a Vittoria, una piaga senza fine per il territorio

Una situazione, quella dei rifiuti a Vittoria, aggravata dallo scarso senso civico dei residenti e dall'incapacità delle amministrazioni.

Una triste piaga quella dei rifiuti abbandonati ovunque che non si riesce a debellare e che continua a danneggiare l’immagine del territorio, rappresentando un biglietto da visita non proprio ideale per turisti e visitatori che hanno modo di apprezzare le bellezze artistiche e paesaggistiche di questo lembo di Sicilia.

Qui siamo in territorio di Vittoria, proprio all’ingresso della Riserva Naturale Orientata “Pino D’Aleppo”. Se da un lato, però, ad alimentare il triste fenomeno è lo scarso senso civico di alcuni cittadini, dall’altro è l’incuria e l’incapacità delle Amministrazioni competenti.